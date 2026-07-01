FUDBALERI Engleske u šesnaestini finala igrali su sa Demokratskom Republikom Kongo. "Gordi Albion" slavio je 2:1 iako je na poluvremenu gubio 0:1.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Butch Dill

Očekivalo se da će četvrta reprezentacija planete "razbiti" DR Kongo i rutinski proći u narednu fazu. Englezi su pred sam početak Mundijala Važili za jednog od favorita za osvajanje titule, ali pitanje je da li će konačno trofej "doći kući" u skorije vreme...

Jedini gol postigao je u sedmom minutu Brajan Sipenga. Iskoristio je prostor koji mu je ostavljen po desnoj strani i sa lakoćom savladao Džordana Pikforda.

Engleska je posle primljenog gola preuzela inicijativu, ali je teško pronalazila put do gola rivala. Najbolje prilike imali su Markos Rašford, čiji je udarac očišćen sa gol-linije, i Džud Belingem, čiji je udarac glavom sa svega nekoliko metara spektakularno zaustavio golman Mpasi.

Na drugoj strani, Kongo je mogao i do drugog gola, ali je Joan Visa u 42. minutu pogodio stativu posle centaršuta Van-Bisake.

U finišu prvog dela Engleska je tražila jedanaesterac nakon duela Kejna i golmana Lionela Mpasija, ali je posle VAR provere odlučeno da nema elemenata za najstrožu kaznu.

Kejn je imao još jednu priliku u poslednjim sekundama prvog dela igre, ali je Mpasi ponovo bio fenomenalan.

Nizale su se šanse odmah na startu drugog dela. Prvo Rašford, potom umalo auto-gol Van Bisake, a Lionel Mpasi uvek na visini zadatka.

Prilika za prilikom i na kraju je Engleska uspela da slomi otpor rivala. Nakon odličnog centaršuta Hari Kejn pogodio je za 1:1, igrao se 75. minut.

Zanimljivo da je Hari Kejn pogotkom na ovom meču došao do 12. gola na Mundijalu, čime se izjednačio sa Peleom.

Nije dugo trebalo fudbaleru Bajerna da prestigne legendarnog Brazilca. Svega 11. minuta kasnije nakon odbitka došla je lopta do Kejna, koji je sjajno matirao golmana rivala i rešio pitanje pobednika.

Engleska će u narednoj rundi odmeriti snage sa Meksikom na stadionu Asteka.

ENGLESKA - DR KONGO / 2:1 (0:1) (Kejn 75', 86' - Sipenga 7')

86' GOL, ENGLESKA! Hari Keeeejn! Engleska je preokrenula. Sjajan pas po levoj strani, šutirao je prvo Belingem, posle nakon odbitka do lopte je na ivici šesnaesterca došao Hari Kejn i postigao jedan od lepših golova na Svetskom prvenstvu.

85' Sediki je šutirao, traljavo je to bilo i nije bilo posla za Pikforda

81' Ne žele Englezi produžetke. Nižu se napadi oko gola DR Konga, ali za sada odolevaju.

75' GOL, ENGLESKA! Hari Kejn prekinuo je agoniju Engleza. Sjajno ubacivanje po desnoj strani Deklana Rajsa, pa Engonija Gordona, Kejn glavom uspeva da matira sjajnog golmana DR Konga.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Jacob Kupferman

64' Mbuku se našao u prilici, delovalo je da Pikford neće moći do lopte, ali je neko stao u blok..

60' Saka i Gordon ulaze u igru, a izlaze Rašford i Madueke.

53' Sve teže se brani DR Kongo, Umalo je odbitak od Van Bisake završio u mreži Mpasija, ali je golman afričke selekcije još jednom vrhunski reagovao.

51' Velika prilika za Englesku, Markus Rašvord je imao priliku, opet ništa...

46' Nastavljen je meč.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

45+7' Kejn preti, a Mpasi reaguje čudesno!

45+2' Rašford je bio u sjajnoj šansi, a Mpasi sjajno reaguje.

45' Igraće se šest minuta nadoknade u poluvremenu.

42' Bisaka je dobro proigrao Visu, koji je promašio ono što se teže promašuje nego pogađa. Odmah na drugoj strani Hari Kejn je oboren u šesnaestercu, ali sudija pokazuje da je fudbaler Bajerna iz Minhena simulirao u šesnaestercu rivala.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Jacob Kupferman

35' Hari Kejn je dobro primio loptu, dobro se brane "leopardi", a potom Rašford šutira, a sjajno reaguje sa gol-linije Aron Van Bisaka.

32' Sipenga preti po desnoj strnai ponovo, ali ovoga puta imali su defanzivci Engleske za njega rešenja.

30' Opet Rajs dobro diriguje, proigrao je Belingema, a strahovito sigurno deluje golman "leoparda" Mpasi.

28' Rajs je proigrao Konsu, bukvalno ga je pogodio loptom, ona se odbila o igrača Aston Vile i prošla kraj stative.

27' Oboren je Spens blizu šesnaesterca DR Konga, a karton je dobio Noa Sadiki.

19' Krenuli su igrači DR Konga u kontru, oštar start Džuda Belingema, zbog koga je igrač Reala dobio karton. Nepotrebno je startovao na Embukua.

17' Pokušao je Rašford centaršutem da ugrozi gol rivala, ali golman DR Konga boksuje loptu.

7' GOL, KONGO! Uhvatili su igrači Konga na spavanju Engleze, po desnoj strani pukla je odbrana, Sipenga postiže prvi gol na Svetskom prvenstvu

5' Miran početak meča za sada.

1'Počinje meč u Atlanti.

UOČI MEČA

Engleska: Pikford - Spens, Konsa, Geji, O'Rajli - Anderson, Rajs - Madueke, Belingem, Rašford - Kejn

DR Kongo: Mpasi - Van Bisaka, Embemba, Tuanzebe, Masuaku - Mukau, Mutusami, Sadiki - Embuku, Visa, Sipenga

Utakmica na stadionu "Mercedes-Benc" u Atlanti nosi potpuno različit teret za oba tima. Engleska, kao četvrta reprezentacija sveta i jedan od favorita za titulu, ulazi u meč sa imperativom pobede, dok je DR Kongo, 41. na Fifinoj rang-listi, već ispisao najsvetlije stranice svoje fudbalske istorije.

Izabranici Tomasa Tuhela rutinski su osvojili prvo mesto u grupi L, sa sedam bodova i bez poraza.

Iako partije u grupnoj fazi protiv Hrvatske (4:2), Gane (0:0) i Paname (2:0) nisu u potpunosti ubedile kritičare, "gordi albion" pod vođstvom nemačkog stručnjaka i dalje ne zna za poraz u takmičarskim mečevima, uz učinak od deset pobeda i jednog remija.

Sa druge strane, "leopardi" su na Mundijal stigli kao autsajderi, ali su postali jedno od najprijatnijih iznenađenja turnira. Plasman u nokaut fazu obezbedili su kao najbolje rangirana trećeplasirana reprezentacija, sa četiri osvojena boda u izuzetno teškoj grupi K.

Posle hrabrog remija sa Portugalijom (1:1) i minimalnog poraza od Kolumbije (1:0), tim selektora Sebastijena Desabra je u odlučujućem meču savladao Uzbekistan sa 3:1 i tako ostvario prvu pobedu na svetskim prvenstvima.

Time je izbrisano bolno sećanje na 1974. godinu, kada je ova reprezentacija, pod imenom Zair, doživela tri poraza, uključujući i onaj od Jugoslavije rezultatom 9:0, najubedljiviji ikada.

Pedeset dve godine kasnije, DR Kongo je u potpuno drugačijoj ulozi - kao selekcija koja je prvi put u svojoj istoriji prošla grupnu fazu Svetskog prvenstva.

Pobednika ovog duela u osmini finala čekaće bolji iz susreta Meksika i Ekvadora.

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