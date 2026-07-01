PUCNJAVA U NOVOM SADU: Hitna pomoć zatekla muškarca u lokvi krvi

NOVOSADSKOJ policiji danas oko 16 sati prijavljeno je da je na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu došlo do pucnjave.

Foto: Novosti

Kako se nezvaničmo saznaje, policiju je o navodnoj pucnjavi obavestila Hitna pomoć koja je navodno zatekla muškarca u lokvi krvi.

Prema informacijama, na lice mesta u Novom Sadu se uputilo nekoliko patrola policije.

- Za sada nepoznati muškarac upucan je u nogu - kaže izvor.

Utvrđuje se šta se tačno dogodilo.

(Blic)

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