KATASTROFA! Stigle loše vesti za Novaka Đokovića pred meč sa Hrvatom

NAJNOVIJE vesti sa mastersa iz Rima nisu pozitivne za Novaka Đokovića!

Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naime, ruski teniser Karen Hačanov plasirao se u treće kolo Mastersa u Rimu savladavši Kazahstanca Aleksandra Ševčenka sa 6:4, 6:4.

To su loše vesti za Novaka Đokovića, pošto je Hačanov najteži mogući protivnik za srpskog tenisera u 1/16 finala.

U prvom setu je Hačanov pri rezultatu 2:1 došao do brejka, a zatim je spasao nekoliko brejk lopti protivnika za vođstvo.

Prvi je Ševčenko uzeo servis rivalu u drugom setu, ali je Hačanov uspeo da uspostavi svoj ritam i sa dva brejka obezbedi plasman u treće kolo.

Tamo će Hačanov igrati protiv pobednika duela Botika Van De Zandshulpa i Aleksandra Kovačevića.

Đoković, sa druge strane, igra protiv Hrvata Dina Prižmića u drugom kolu u meču koji počinje nešto posle 14.30.