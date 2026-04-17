"Beli sport" zavijen u crno! Teniser preminuo na treningu!

Tragedija se dogodila tokom treninga.

Augustas Cetkauskas / Alamy / Profimedia

Petnaestogodišnji italijanski teniser Luiđi Santareli preminuo je, pošto je doživeo srčani zastoj tokom rutinskog treninga, ostavljajući svoju lokalnu zajednicu u dubokom šoku i podstakavši potpunu medicinsku istragu o okolnostima njegove smrti.

Ovaj momak, iz primorskog grada Frankavila al Mare, srušio se na terenu u sportskom kompleksu Ćitadela delo Sport u San Đovaniju Teatinu, u Italiji. Stigao je na svoj popodnevni trening kao i obično, a svedoci su rekli da se smejao i ćaskao sa svojim trenerom i saigračima. samo nekoliko trenutaka pre nego što je iznenada pao na zemlju. Imao je 15 godina.

Osoblje sportskog kompleksa je odmah reagovalo, aktivirajući automatski eksterni defibrilator i započevši intenzivnu kardiopulmonalnu reanimaciju dok su kontaktirane službe hitne pomoći. Na lice mesta stigli su kola hitne pomoći i medicinski tim, a paramedici su nastavili svoje napore dok je Santareli hitno prebačen u bolnicu u Peskari. Uprkos dugotrajnim pokušajima medicinskog osoblja da ga oživi, tinejdžer se nije vratio svesti, pa je proglašen mrtvim u hitnom prijemu.

Prodigio del tenis de 15 años, Luigi Santarelli, se desplomó repentinamente en la pista tras sufrir un paro cardíaco.

Se inició de inmediato el uso del desfibrilador externo automático y las maniobras de reanimación, pero nunca recuperó la conciencia. https://t.co/l3RqfIXmdr — 💜 Bluebird_lc (@bluebird_668) April 16, 2026

Obdukciju je izvršio mrtvozornik Pjetro Falko, ali pregled nije utvrdio definitivan uzrok smrti. Sada će biti potrebni dalji testovi, uključujući genetsku analizu, da bi se utvrdilo šta je uzrokovalo fatalnu srčanu epizodu kod inače zdravog mladog sportiste.

Sportski zvaničnici potvrdili su da su Santarelijeva medicinska uverenja bila potpuno validna i da nisu pokazivala znake bilo kakvih zdravstvenih problema. Onima koji su ga poznavali bilo je teško da izraze svoju tugu.

Teniski trener Alesija Kamplone opisao je igrača retkih sposobnosti koga su svi oko njega voleli.

"Svi smo ga zvali Slikar jer je bio briljantan na terenu, mogao je sve", rekao je Kamplone o mladom, izuzetno talentovanom teniseru.

Gradonačelnik San Đovani Teatina, Đorđo Di Klemente, posetio je bolnicu u Peskari kako bi pružio podršku porodici i bio je u kontaktu sa njima u vezi sa organizovanjem komemoracije. Sportski kompleks u kojem se Santareli srušio privremeno je zatvorio svoja vrata u znak poštovanja. Objavljeno je da će se njegova sahrana održati u katedrali San Četeo u Peskari.

Santarelija su oni koji su ga poznavali opisali kao izuzetno spremnog i posvećenog mladog sportistu koji je trenirao skoro svaki dan i nije davao nikakve prethodne naznake zdravstvenih problema. Istraga o uzroku njegove smrti je još uvek u toku.

BONUS VIDEO: In memoriam - Pele