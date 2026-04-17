Novakovi navijači u šoku! Đoković saopštio očajnu informaciju!

Srpski teniser boravi u Madridu, gde se priprema za masters u prestonici Španije.

Gledao je košarku, ipak, jasno je da ima problem.

Da li će tu i ostati do otvaranja mastersa u prestonici Španije? Kaže da nije sigurno…

„Nadam se da ću moći da učestvujem“, rekao je Novak za špansku mrežu „Movistar“ i dodao:

„Imam neke fizičke probleme i još nisam siguran da li ću moći da se takmičim, ali pokušaću.“

Novak bi trebalo da bude postavljen za četvrtog nosioca, iza novog „broja 1“ Janika Sinera iz Italije, zatim druplasiranog Španca Karlosa Alkaraza i trećeg Aleksandera Zvereva iz Nemačke. Međutim, sada je jasno da ništa nije sigurno...

Podsetimo, Novak je titule u Madridu osvajao tri puta: prvu 2011. godine, zatim drugu pet godina kasnije i poslednji put 2019. godine.

