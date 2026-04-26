Jokić besan kao ris! Žena spasavala živu glavu, haos iz drugog ugla (VIDEO)

Osvanuo je na društvenim mrežama novi snimak sukoba Nikole Jokića i Džejdena Mekdenijelsa.

Tokom sukoba dvojice košarkaša jedna žena bežala je glavom bez obzira.

Na snimku se vidi da Džejden u jednom moentu pokušava da pobegne od Nikole, a na novom videu koji se pojavio na društvenim mrežama, jasno je i zašto. Jokića koji je bio besan kao ris u tom momentu je bilo teško zaustaviti, delovalo je da će srušiti sve pred sobom, a dok je autor snimka bio baš hrabar, jedna žena, koja je bila kraj terena, u poslednji čas je uspela da pobedne.

Pogledajte i iz drugog ugla kako izgleda kada naljutite Jokića, pa pokušate da pobegnete. Za ratoliku od Mekdejnijelsa, Džulijus Rendl je bio mnogo ratoborniji, pa je on pokušao da se obračuna sa Srbinom, ali to toga nije došlo. Na kraju su Jokić i Rendl isključeni iz utakmice.

Nakon meča Srbin je poručio da se ne kaje zbog poteza, a Mekdenijels je objasnio zašto je to uradio i šta mu je rekao Nikola.

- Ne znam šta mi je rekao, da budem iskren. Samo sam video nekoga ko je ogroman kao đavo. Videli ste sami šta se desilo. Sat je i dalje kucao, tako da sam išao da postignem koš. Bilo je još vremena na satu, zaista - kratak je bio košarkaš Minesote.

