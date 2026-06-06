"NAPRAVLJEN JE SKANDAL, A OBJAŠNJENJE NISMO DOBILI" Brnabić: Vučić imao uspešno učešće u Tivtu, uradio važne stvari za Srbiju

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kako je rekla, uprkos sabotažama imao uspešno učešće na samitu EU-ZB u Tivtu i uradio važne stvari za Srbiju.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Ona je rekla da naša država još nije dobila objašnjenje zašto je 87 ljudi iz Srbije vraćeno sa tivatskog aerodroma.

- Mi objašnjenja, ništa što se tiče toga nismo dobili, zato što ni nemaju kako to da objasne. Ti ljudi, od njih 87, mislim da trojica imaju neki dosije kriminalni. Dakle, nisu to ljudi kriminalci. Oni su krenuli tamo, došli, vraćeni su, od toga je napravljen praktično međunarodni skandal, bez ikakvog objašnjenja. Bez ikakvog razloga zbog čega je jedan let iz Beograda, presretnut praktično, zaustavljen i ti ljudi vraćeni - rekla je Brnabićeva za TV Prva.

Brnabićeva je upitala šta bi bilo kada bi se proveravali svi letovi iz Crne Gore.

- Kako bi to izgledalo i ko bi se sve nalazio na tim letovima sa kriminalnim dosijeima, mnogo strašnijim od ovih ljudi. Dakle, to je urađeno kako bi se bacila senka na učešće predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića na samitu u Tivtu. Nikakva objašnjenja, obaveštenja mi praktično nismo dobili - rekla je Brnabićeva.

Ona je istakla da je važno da je predsednik Aleksandar Vučić otputovao u Tivat i dao jasne poruke, i to iz Crne Gore.

"On čak o tome nije želeo da priča u Beogradu. Otišao je u Tivat i tamo dao odgovore na sva ona pitanja, brojna, mnogobrojna, koja su imali, na kraju krajeva crnogorski mediji, poslao sasvim jasne poruke", rekla je Brnabićeva.

Prema rečima Brnabićeve, blokaderski mediji su pričali i da se sprema i vodi protiv Crne Gore hibridni rat, da su spremani građani da se tamo sukobe i da su na letu bili kriminalci.

Ona je upitala da ukoliko je to tako, da joj objasne, šta je onda sve ono što su našli u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu jer je, kako kaže, tamo bilo na desetine voki-tokija.

"Tamo su bila pirotehnička sredstva, bili su sprejevi, bilo je ne znam koliko plakata različitih, različite sadržine koje su pozivali na sukobe. Sada zamislite da se sve to našlo na nekom letu za Tivat, šta bi u stvari rekli da smo mi pokušavali da uradimo u Crnoj Gori? Verujem da bi bio direktan napad na Crnu Goru i po članu 5 Ugovora o NATO, ako ukoliko je jedna članica napadnuta, sve su napadnute, mi bi verovatno danas bili u ratu sa NATO-om. Ali kada je sve to nađeno u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, onda nikom ništa. Onda je to potpuno uobičajeno i normalno da se takve stvari nalaze", navela je Brnabićeva.

Ona je ocenila da je sve to urađeno kako bi se napao predsednik Srbije i pre nego što stigne u Crnu Goru.

"Međutim, Vučić je uspeo da to preokrene. On je tamo potpuno preuzeo inicijativu, promenio narativ, bio apsolutna zvezda samita EU-ZB, doneo Srbiji neverovatno pozitivne vesti oko naših evropskih integracija.

Ona je dodala da sve što je urađeno nema nikav cilj osim kriminalizacije i dehumanizacije predsednika Aleksandra Vučića.