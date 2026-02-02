RASULO KAKVO HRVATSKA NE PAMTI! I Hrvati reagovali zbog Tompsona: "Plenković nije normalan, ovo je državni udar"

Najveća opoziciona stranka u Hrvatskoj, Socijaldemokratska partija (SDP) oštro je danas kritikovala premijera Andreja Plenkoviča zbog odluke da Vlada Hrvatske preuzme organizaciju dočeka bronzanih hrvatskih rukometaša na zagrebačkom glavnom trgu ocenivši da je reč o "državnom udaru" na lokalnu samoupravu.

Foto Tanjug/HINA/Danir Senčar

"Plenković nije normalan. Ovo nema baš nikakve veze sa sportom, ovo je državni udar radikalne i desne Plenkovićeve vlade na lokalnu samoupravu”, saopštio je SDP.

U objavi na društvenim mrežama istakli su da je osvajanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu veliki uspeh rukometaša, ali da je sve to "pokvario Plenković koji u prvi plan gura jednog izvođača kojeg stavlja iznad cele nacije".

"Što se tiče dotičnog izvođača, da je s njegove strane bilo stvarnog poštovanja prema igračima i navijačima, Tompson bi uzeo gitaru, dočekao rukometaše na aerodromu i otpevao im tu jednu jesmu. SDP poručuje: budi normalna Hrvatska!”, napisala je ta stranka na Fejsbuku.

Vlada je danas saopštila da je preuzela organizaciju dočeka, pošto je sinoć Hrvatski rukometni savez (HRS) objavio da se doček otkazuje jer Grad Zagreb nije pristao na nastup Marka Perkovića Tompsona, što je bio ultimativni zahtev rukometaša.

U saopštenju vlade navodi se da je na telefonskoj sednici odlučeno da se preuzme organizacija dočeka za bronzane rukometaše, u saradnji s Hrvatskim rukometnim savezom (HRS). Organizovani doček će biti u 18 časova na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

Vlada je ocenila da je reč "o događaju nacionalnog karaktera i značaja, a ne isključivo lokalnog".

"Pri odlučivanju o organizaciji dočeka posebno vodimo računa o očekivanjima i željama brojnih navijača i građana koji žele pozdraviti naše rukometaše", navela je vlada.

Posle te objave iz Grada Zagreba su rekli novinarima da je za svako zauzimanje javne površine potrebna njihova saglasnost, a iz vlade je nisu tražili.

Za 14 časova je najavljeno obraćanje gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića.

Na vlasti u Zagrebu je zeleno-leva koalicija Možemo i Socijaldemokratska partija (SDP) dok su na vlasti na nacionalnom nivou Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) premijera Andreja Plenkovića i desničarski Domovinski pokret (DP).

Koordinatorka stranke "Možemo" Sandra Benčić izjavila je da "Andrej Plenković preuzima poslove lokalne vlasti, odlučuje mimo Ustava o stvarima o kojima on ne može odlučivati i isti nam dan šalje policiju u stranku". "Meni to izgleda kao udar”, rekla je Benčić, prenela je agencija Hina.

Ona je rekla da je policija danas ušla u prostorije Možemo u Zagrebu pod opravdanjem da je neko prijavio pretnje Tomaševiću, kao i da je stigla dojava o bombi.

Prema njenim rečima, sada jasno ko je sve vreme stajao iza situacije u kojoj je Hrvatski rukometni savez u zadnji tren odbio doček u Zagrebu, nakon što je već pristao i nakon što su informacije poslate u javnost.

Hrvatski rukometni savez sinoć je saopštio da se doček, koji je bio planiram s Gradom Zagrebom, neće održati, jer Grad nije pristao na zahtev rukometaša da nastupi Tompson. Na tom dogovorenom dočeku trebalo je da nastupe grupe "Zaprešić Bojsi" i "Hrvatske ruže" koje bi izvele i Tomosmovu pesmu "Ako ne znaš šta je bilo", neslužbenu himna te reprezentacije.

Iako je već sve bilo dogovoreno, HRS je sinoć objavio da svečanog dočeka neće biti, jer Grad nije pristao da zahtev rukometaša.

FOTO: Tanjug/AP

Gradonačelnik Tomislav Tomašević napisao je na društvenim mrežama da su posle ulaska u polufinale Evropskog prvenstva počele pripreme Grada Zagreba za doček rukometaša u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom i da je , prema željama rukometaša, dogovor bio da se doček organizuje u slučaju osvajanja bilo koje medalje.

"S predstavnicima HRS usaglašeni su termin, lokacija dočeka i program te se samo čekalo da se vidi hoće li rukometaši u nedelju osvojiti bronzanu medalju", napisao je Tomašević.

On je istakao da su "u dogovoru s predstavnicima HRS, na Trgu bana Jelačića trebalo da nastupe Zaprešić Bojsi i Hrvatske ruže koje bi izvele pesmu 'Ako ne znaš šta je bilo', omiljenu pesmu rukometaša i na Svetskom prvenstvu i sad na Evropskom prvenstvu".

"Međutim, nedugo nakon osvajanja bronzane medalje rukometaši su insistirali da se dogovorenim izvođačima mora priključiti i Tompson. Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine zbog korišćenja ustaškog pozdrava koje (odluke) važe za sve izvođače, pa i Tompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni, nismo mogli udovoljiti zahtevu rukometnih reprezentativaca. Nakon toga je reprezentacija odlučila da dočeka u Zagrebu u tom slučaju neće biti", naveo je Tomašević.

On je izrazio žaljenje zbog odluke rukometaša i čestitao im osvajanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u rukometu.

Političari s levice i centra pozdravili su odluku gradske vlasti ističući da je Tomašević postupio hrabro, dok su oni s desnice kritikovali gradonačelnika ocenjujući da zabranama želi da spreči da se pevaju rodoljubne pesme.

FOTO: Tanjug/AP

Zagrebačka gradska skupština krajem prošle godine je prihvatila zaključak vladajuće leve koalicije u Zagrebu kojom se u gradskim prostorima zabranjuje korišćenje obeležja, slogana ili poruka kojima se veliča, podstiče ili odobrava nacionalna, rasna ili verska mržnja, fašistički ili ustaški simboli i pokliči, uključujući "Za dom spremni!".

Marku Perkoviću nije odobren drugi koncert u zagrebačkoj Areni krajem decembra budući da je na prvom izveo spornu pesmu "Bojna Čavoglave" koja počinje tim ustaškim pozdravom.

Pevač je na koncertu pozvao na rušenje zagrebačke gradske vlasti i gradonačelnika na "redovnim ili vanrednim izborima", tvrdeći da svojim odlukama "napadaju Domovinski rat i temelje hrvatske države".

Zagrebačku vlast nazvao je "ekstremnim levičarima i ostacima jugokomunista".

Tomašević je tada u objavi na društvenim mrežama istakao da je dva puta na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba i da će dokle god ima poverenje Zagrepčana "posao gradonačelnika obavljati savesno i odgovorno i donositi odluke koje smatra ispravnim bez obzira na pritiske".

