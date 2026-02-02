KALAS KALAS TEŠKA SRCA PRIZNALA: Kijev spreman na teške ustupke u pregovorima - U svetu uvek vladalo pravo jačeg!

UKRAJINA je spremna da napravi „teške ustupke koji se od nje traže“ u pregovorima, priznala je Kaja Kalas, ministar spoljnih poslova Evropske unije.

- Trenutno vidimo da se na Ukrajince vrši snažan pritisak da naprave veoma teške ustupke, koje su zaista spremni da naprave jer stvarno žele da se ovaj rat završi - istakla je ona na Bezbednosnoj konferenciji u Oslu.

Pored toga, ona je ocenila da Rusija „nema potrebe da razgovara sa Evropljanima u vezi sa ukrajinskim rešenjem, oni već razgovaraju sa Amerikancima“.

- Rusi shvataju da nema razloga da razgovaraju sa Evropljanima ako, znate, već razgovaraju sa Amerikancima o svojim maksimalnim zahtevima (za Ukrajinu) - konstatovala je Kalas.

Svetski poredak zasnovan na pravilima — iluzija

Ona je još prokomentarisala da je svetski poredak zasnovan na pravilima oduvek bio iluzija i da je, zapravo, na snazi bio zakon jačeg.

- Postoji ovaj argument, ovo gledište, da je svetski poredak zasnovan na pravilima — iluzija. Oduvek je postojao zakon džungle — ko je jači, uzeće šta želi. Ali čak i u džungli, životinje sarađuju i verujem da moramo unapređivati međunarodni poredak sa zemljama koje ga žele - kazala je ona.

Kalas je napomenula da je „za male zemlje svetski poredak zasnovan na pravilima ono što ih štiti“.

- Ako ne funkcioniše, nemaju pokriće - smatra ona.

