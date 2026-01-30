KOMŠIJE BOŠNJACI TELIMA BRANE IMOVINU SRBA U SELU KOD MOSTARA: "Žele da nas isele, da nam otmu zemlju"

U SELU Kuti kod Mostara jutros, 30. januara odvija se prava drama, gde meštani svojim telima, brane posede svojih komšija, Srba povratnika, i pokušavaju da blokiraju put deminerima koje je angažovao strani investitor da razminiraju lokaciju brda Zukulja u njihovom selu, kako bi se tu otvorio kamenolom.

Foto: Printskrin/društvene mreže

Jedna ekipa deminera jutros je, ipak, uspela proći do lokacije budućeg kamenoloma. Radi se o privatnoj firmi koju je angažovao BH Mak. Na terenu je dvadesetak deminera koji treba da rade i čekaju BH Mak. Meštani će pokušati da blokiraju prolaz ostatku ekipe.

Da stvar bude gora, pola sela Kuti kod Mostara, dobilo je sudsku zabranu da ne sme da sprečava prolazak do kamenoloma Zukulja javnim putem koji vodi preko zemlje Srba povratnika u ovom mestu, tačnije porodice Lozo.

Opštinski sud u Mostaru po sudiji Šemsi Jogunović doneo je rešenje kojim se određuje privremena mera osiguranja, te se naređuje i zabranjuje meštanima Lozama i Omanovićima da brane svojim telima ili bilo kakvim preprekama pristup kamenolomu Zukulja, kako investitorima, tako i svim ljudima koji dolaze do kamenolma Zukulja i imaju veze s njim. Pritom se u privremenoj meri navode čestice poseda porodice Loze preko kojih vodi put, piše topportal.

Sud je doneo ovakvo rešenje po tužbi kamenoloma "Majdan- Kuti".

Meštani su očajni, ogorčeni i ljuti, jer im niko ne pritiče u pomoć. Investitor je svojevremeno dobio sve dozvole, kao i "papir" da je područje razminirano i sigurno, a sada se angažuju demineri.

Siniša Lozo kaže da ne znaju više šta da rade i kome da se obrate za očiglednu diskriminaciju i progon.

- Žele da nas isele, da nam otmu zemlju. Čitav svet neka čuje da nam u Mostaru izriču sudsku zabranu da ne smemo da dođemo na svoju zemlju - kaže očajni Lozo.

On navodi da je deset meštana dobilo zabranu okupljanja na svojoj zemlji.

Aner Omanović koji je zajedno sa komšijama Srbima štitio njihovu imovinu takođe je dobio zabranu.

- Anis Kalajdžić koji je ubio ženu na sred Mostara, nije imao meru osiguranja, a mi imamo. Starci, slepi ljudi i žene dobili su sudsku zabranu - kaže Omanović.

On podseća da investitir tvrdi da je javno odbro, a da četiri godine niko to niej mogao dokazati, jer nema sumnje da je to privatno vlasništvo.

- Investitor je pribavio papir od BH Maka da se radi o površini bez rizika od mina na osnovu koje je investitor ishodovao sve dokumente, a danas nakon svega kreće u deminiranje. Ovo je iscrpljujuća borba, zastrašivanje meštana srpskih povratnika i oduzimanje zemlje. Mi samo ne damo da im se gradi zlo ovde. Niko nas od policije, SIPA, Tužilatva nije pozvao, iako smo i mi dobijali pretnje. Sve te institucije rade za advokate. Ubice ne dobijaju ovakve zabrane - kaže Omanović.

Meštanin Krsto ogorčen je ponašanjem i Opštinskog suda u Mostrau i Gradske uprave.

- Kada moćni gaze nemoćne to je transparentnost, a kada se nemoćni brane to je nasilje. To se događa u ovom mestu - kaže Lozo.

On ponavlja da se je put napravljen na njihovoj privatnoj zemlji.

- Mi ne branimo korišćenje puta, ali nećemo dozvoliti da nam neko uništava život - rekli su.

