"UVREĐEN JE SRPSKI NAROD I NJEGOVA ISTORIJA" Lavrov upitao UN, pa se dotakao Kosova - Ako može Grenland, zašto ne i Donbas, Novorusija i Krim

RUSIJA se obratila Ujedinjenim nacijama sa pitanjem da li bi, po analogiji sa Grenlandom, mogla da bude priznata prava naroda Donbasa, Novorusije i Krima na samoopredeljenje, izjavio je Sergej Lavrov.

- Sada smo se još jednom obratili generalnom sekretaru UN Antoniju Guterešu i njegovom timu sa pitanjem: ako je javno rečeno da on i kolektivno rukovodstvo UN priznaju pravo naroda Grenlanda na samoopredeljenje, da upravo narod Grenlanda odlučuje o svojoj sudbini, a ne neko sa strane – da li će UN priznati isto takvo pravo i stanovništvu Donbasa, Novorusije i, naravno, Krima? - izjavio je Lavrov.

On je podsetio da je Zapad pravo na samoopredeljenje proglašavao jedinim i glavnim kriterijumom nezavisnosti Kosova.

- Rukovodstvo UN je to prihvatilo bez otpora. Na Kosovu nije bilo referenduma – jednostavno je rečeno da je Kosovo sada nezavisno, čime je uvređen srpski narod i njegova istorija. A kada je na Krimu, u skladu sa svim pravilima, održan referendum, Zapad je poručio da se u tom slučaju pravo na samoopredeljenje ne može primeniti, jer je navodno primenjiv princip teritorijalne celovitosti - naveo je ministar.

Kako je istakao, kosovskim Albancima niko nije uskraćivao prava – govorili su svojim jezikom i imali albanske škole – dok su, s druge strane, na Krimu, u Donbasu i Novorusiji ukrajinske vlasti zakonski zabranile praktično sve, naglasio je Lavrov.

- Imam ozbiljna pitanja. Čekaćemo odgovor. Sekretarijat UN i njegovo rukovodstvo otvoreno podržavaju one koji žele da očuvaju nacistički režim u Ukrajini – a to već izlazi van okvira nadležnosti generalnog sekretara. On ne ispunjava svoje obaveze propisane članom 100 Povelje UN, koji govori o nepristrasnosti, neutralnosti i nedopustivosti primanja instrukcija od bilo koje vlade - objasnio je ruski ministar.

