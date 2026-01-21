AUSTRALIJAN OPEN: Favoriti gaze po planu u Melburnu
Prvi teniser sveta, Španac Karlos Alkaras plasirao se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu pošto je pobedio Nemca Janika Hanfmana sa 7:6, 6:3, 6:2.
U prvom setu od 78 minuta, najdužem koji je Alkaras odigrao u karijeri na grend slem turnirima, Hanfman je vodio sa 3:1 i spasio dve brejk lopte na 5:5, potom je vodio sa 4:3 u taj-brejku, pre nego što je Španac osvojio četiri uzastopna poena.
Alkaras je drugi set rešio brejkom u četvrtom gemu, da bi u trećem dva puta oduzeo servis rivalu i tako obezbedio plasman u naredno kolo.
Sledeći protivnik Alkarasa biće Francuz Korentan Mute kojem je Amerikanac Majkl Dženg predao meč drugog kola.
Plasman u treće kolo prvog grend slem turnira u sezoni obezbedio je i Rus Danil Medvedev koji je eliminisao Francuza Kantana Alisa posle četiri seta sa 6:7, 6:3, 6:4, 6:2 posle tri sata igre. On će u narednom kolu igrati protiv Mađara Fabijana Morožana.
Dalje je prošao još jedan ruski teniser, Andrej Rubljov koji je sa 6:4, 6:3, 4:6, 7:5 slavio protiv Portugalca Đajma Farije.
Naredni rival 15. teniseru sveta biće Argentinac Francisko Serundolo koji je pobedio Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine sa 6:3, 6:2, 6:1.
Amerikanac Tomi Pol slavio je protiv Argentinca Tijaga Tirantea sa 6:3, 6:4, 6:2 i tako zakazao duel sa Špancem Alehandrom Davidovičem Fokinom koji je u drugom kolu pobedio Amerikanca Rajlija Opelku sa 6:3, 7:6, 5:7, 4:6, 6:4.
