Tenis

AUSTRALIJAN OPEN: Favoriti gaze po planu u Melburnu

Новости онлине

21. 01. 2026. u 08:57

Prvi teniser sveta, Španac Karlos Alkaras plasirao se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu pošto je pobedio Nemca Janika Hanfmana sa 7:6, 6:3, 6:2.

АУСТРАЛИЈАН ОПЕН: Фаворити газе по плану у Мелбурну

FOTO: Tanjug/AP

U prvom setu od 78 minuta, najdužem koji je Alkaras odigrao u karijeri na grend slem turnirima, Hanfman je vodio sa 3:1 i spasio dve brejk lopte na 5:5, potom je vodio sa 4:3 u taj-brejku, pre nego što je Španac osvojio četiri uzastopna poena.

Alkaras je drugi set rešio brejkom u četvrtom gemu, da bi u trećem dva puta oduzeo servis rivalu i tako obezbedio plasman u naredno kolo.

Sledeći protivnik Alkarasa biće Francuz Korentan Mute kojem je Amerikanac Majkl Dženg predao meč drugog kola.

Plasman u treće kolo prvog grend slem turnira u sezoni obezbedio je i Rus Danil Medvedev koji je eliminisao Francuza Kantana Alisa posle četiri seta sa 6:7, 6:3, 6:4, 6:2 posle tri sata igre. On će u narednom kolu igrati protiv Mađara Fabijana Morožana.

Dalje je prošao još jedan ruski teniser, Andrej Rubljov koji je sa 6:4, 6:3, 4:6, 7:5 slavio protiv Portugalca Đajma Farije.

Naredni rival 15. teniseru sveta biće Argentinac Francisko Serundolo koji je pobedio Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine sa 6:3, 6:2, 6:1.

Amerikanac Tomi Pol slavio je protiv Argentinca Tijaga Tirantea sa 6:3, 6:4, 6:2 i tako zakazao duel sa Špancem Alehandrom Davidovičem Fokinom koji je u drugom kolu pobedio Amerikanca Rajlija Opelku sa 6:3, 7:6, 5:7, 4:6, 6:4.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Tenis

0 1

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

21. 01. 2026. u 12:07

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Tenis

0 1

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

21. 01. 2026. u 12:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Tenis

0 1

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

21. 01. 2026. u 12:07

Politika
Tenis
Fudbal
DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje

DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje