LOŠE VESTI IZ MELBURNA! Novak Đoković igra u terminu koji nikako nije želeo
NOVAK Đoković nastavlja svoj put na Australijan openu. Rival u drugom kolu mu je Frančesko Maestreli.
Đoković i Italijan odigraće svoj meč drugog kola Australijan opena na Rod Lejver areni u dnevnom terminu po lokalnom vremenu. Od 1.30 ujutru igraju Džesika Pegula i Mekartni Kesler, posle čega na teren izlazi Novak, dakle oko 3 ujutru po srednjoevropskom vremenu.
- Mislim da znate odgovor, znate šta bih ja želeo. Organizatori su ti koji odlučuju“, odgovorio je Novak na pitanje o terminu meča na konferenciji posle prvog kola.
Vremenski uslovi ne bi trebalo da budu problem, pošto će najviša dnevna temperatura iznositi 20 stepeni.
Večernji program na Lejveru rezervisan je za duele Janika Sinera i Jelene Ribakine.
Preporučujemo
ŠOK U MELBURNU! Kakav debakl novog Novaka Đokovića
20. 01. 2026. u 08:41
SRBIN JE SVETSKI REKORDER! Novak Đoković jednim potezom u Australiji postao besmrtan
19. 01. 2026. u 13:31
TENISKI SVETE, ČUVAJ SE! Novak Đoković na nestvaran način otvorio Australijan open
19. 01. 2026. u 13:35
DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje
FUDBALERI Bajerna ugostiće Rojal Sen Žiloaz pred punim tribinama "Alijanc arene" u sedmom kolu grupne faze Lige šampiona (21.00). Dok Bavarci jure direktan plasman u osminu finala, gosti se i dalje nadaju plasmanu u plej-of, sa samo dva boda zaostatka za željenom zonom.
21. 01. 2026. u 07:00
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.
20. 01. 2026. u 16:16
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)