LOŠE VESTI IZ MELBURNA! Novak Đoković igra u terminu koji nikako nije želeo

NOVAK Đoković nastavlja svoj put na Australijan openu. Rival u drugom kolu mu je Frančesko Maestreli.

FOTO: Tanjug/AP

Đoković i Italijan odigraće svoj meč drugog kola Australijan opena na Rod Lejver areni u dnevnom terminu po lokalnom vremenu. Od 1.30 ujutru igraju Džesika Pegula i Mekartni Kesler, posle čega na teren izlazi Novak, dakle oko 3 ujutru po srednjoevropskom vremenu.

- Mislim da znate odgovor, znate šta bih ja želeo. Organizatori su ti koji odlučuju“, odgovorio je Novak na pitanje o terminu meča na konferenciji posle prvog kola.

Vremenski uslovi ne bi trebalo da budu problem, pošto će najviša dnevna temperatura iznositi 20 stepeni.

Večernji program na Lejveru rezervisan je za duele Janika Sinera i Jelene Ribakine.