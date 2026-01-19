Tenis

BRAVO HAMADE! Međedović u drugom kolu Australijan opena

Новости онлине

19. 01. 2026. u 05:57

Hamad Međedović će igrati u drugom kolu Australijan opena pošto je na startu takmičenja pobedio Argentinca Marijana Navonea posle čestiri seta sa 3:1 - 6:2, 6:7, 6:4, 6:2.

БРАВО ХАМАДЕ! Међедовић у другом колу Аустралијан опена

Foto: Goran Čvorović

Meč je trajao tri sata i dva minuta.  Hamad je mogao i ranije da reši pitanje pobednika, ali je častio rivala u drugom setu. Srpski teniser je furiozno startovao i bez problema osvojio prvi deo igre.

U drugom je pao, dozvolio je Argentincu da se konsoliduje i vrati u meč, morao je da igra taj-brejk koji je izgubio. Kod 5:3 hamad kao da je prestao da igra, usledio je žestok pad koncentracije. Argentinca je to iskoristio, vratio se i posle taj-brejka dobio je ovaj deo igre.

Ali, probudio se naš mladi as, u trećem setu. Navone nije imao odgovor za raspoloženoh Međedovića, koji je napravio brejk za 4:3 i tu prednost sačuvao do kraja seta. U četvrtom setu je Hamad poveo sa 4:0 i onda bez muke priveo meč kraju.

Sada ga čeka okršaj verovatno sa Aleksom De Minorom koji igra protiv srećnog gubitnika Mekenzija Mekdonalda.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!