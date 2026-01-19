BRAVO HAMADE! Međedović u drugom kolu Australijan opena
Hamad Međedović će igrati u drugom kolu Australijan opena pošto je na startu takmičenja pobedio Argentinca Marijana Navonea posle čestiri seta sa 3:1 - 6:2, 6:7, 6:4, 6:2.
Meč je trajao tri sata i dva minuta. Hamad je mogao i ranije da reši pitanje pobednika, ali je častio rivala u drugom setu. Srpski teniser je furiozno startovao i bez problema osvojio prvi deo igre.
U drugom je pao, dozvolio je Argentincu da se konsoliduje i vrati u meč, morao je da igra taj-brejk koji je izgubio. Kod 5:3 hamad kao da je prestao da igra, usledio je žestok pad koncentracije. Argentinca je to iskoristio, vratio se i posle taj-brejka dobio je ovaj deo igre.
Ali, probudio se naš mladi as, u trećem setu. Navone nije imao odgovor za raspoloženoh Međedovića, koji je napravio brejk za 4:3 i tu prednost sačuvao do kraja seta. U četvrtom setu je Hamad poveo sa 4:0 i onda bez muke priveo meč kraju.
Sada ga čeka okršaj verovatno sa Aleksom De Minorom koji igra protiv srećnog gubitnika Mekenzija Mekdonalda.
Preporučujemo
RUSIJA U NEVERICI: Evo šta se upravo desilo na Australijan openu
18. 01. 2026. u 15:05
VELIKA SENZACIJA NA AUSTRALIJAN OPENU: Kvalifikant počistio favorita
18. 01. 2026. u 08:19
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).
18. 01. 2026. u 07:40
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu.
18. 01. 2026. u 13:25
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)