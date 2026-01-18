SRBIN PAO NAKON VELIKE DRAME: Borbeni Kecmanović ne ume sa Argentincem
Argentinac Tomas Martin Ečeveri eliminisao je srpskog tenisera Miomira Kecmanovića u prvom kolu Australijan opena posle pet odigranih setova - 3:2 (6:2, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4).
Prvi put od 2023. godine Miomir Kecmanović je poražen već na samom početku prvog grend selm turnira u sezoni.
Posle tri sata i 54 minuta tenisa srpskog predstavnika je savladao Tomas Martin Ečeveri, trenutno 61. igrač na ATP listi.
Argentinac je u Melburnu nanizao treću pobedu u duelima sa Kecmanovićem, pa za poraz ne zna još od njihovog prvog susreta na pariskoj šljaci 2022. godine. Pre australijskog okršaja bolji je bio na mastersu u Parizu 2023. i u Stokholmu prošle godine.
Kecmanović je danas vodio sa 2:1 i jedan set ga je delio od plasmana u drugo kolo Australijan opena, ali dozvolio je Argentincu da napravi preokret.
Kao što rezultat i sugeriše, meč je po mnogim parametrima bio prilično izjednačen. Istina, Ečeveri je sakupio čak 20 as servisa i 62 vinera, a imao je i 17 brejk šansi, naspram Kecmanovićevih šest, ali samo ih je četiri iskoristio. Dovoljno za pobedu.
Argentinski teniser je prva dva brejka napravio već početkom uvodnog seta za vođstvo od 4:1, a u svim narednim setovima viđen je samo po jedan brejk.
Do onog najvrednijeg Ečeveri je stigao pri rezultatu 4:4 u odlučujućem setu. Poveo je sa 5:4, a onda bez izgubljenog poena na svoj servis dovršio posao.
Tomas Martin Ečeveri će u drugom kolu igrati protiv Britanca Artura Ferija, 185. tenisera sveta, koji je u prvoj rundi napravio veliko iznenađenje pobedivši Italijana Flavija Kobolija, 22. na ATP listi.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
