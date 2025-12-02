NA POMOLU SPEKTAKULARAN POVRATAK: Serena Vilijams se vraća tenisu?
NA pomolu je veliki teniski povratak. Ljubitelji "belog sporta" bi od naredne godine opet mogli na terenu da gledaju Serenu Vilijams.
Jedna od najboljih u istoriji ovog sporta je prema navodima "Atletika" napravila prvi zvanični korak ka mogućem povratku.
Naime, legendarna teniserka je obavestila Međunarodnu agenciju za integritet u teniser (ITIA) da želi da se uključi u međunardni registar za testiranje sportista.
Kako se navodi, ime Serene Vilijams na ITIA listi pojavilo se 6. oktobra, a sve je potvrdio portparol ove organizacije.
- Obavestila nas je da želi da se vrati u testni bazen. Ne znam da li to znači da se zaista vraća ili samo želi da ostavi mogućnost otvorenom. Sve što mogu da kažem jeste da je ponovo u sistemu i da od sada ima obavezu prijavljivanja lokacije - istakao je portparol ITIA.
Pravila nalažu da igrači moraju da budu deo testnog bazena najmanje šest meseci pre nego što postanu dostupni za učešće na turnirima.
Podsetimo, Vilijams ima 44 godina i poslednji meč odigrala je 2022. godine u trećem kolu Ju-Es opena kad je poražena od Ajle Tomljanović.
Ona je tada odlučila da okonča karijeru, ali čini se da bi naredne godine mogao da usledi spektakularni povratak.
