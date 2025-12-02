NA POMOLU SPEKTAKULARAN POVRATAK: Serena Vilijams se vraća tenisu?

NA pomolu je veliki teniski povratak. Ljubitelji "belog sporta" bi od naredne godine opet mogli na terenu da gledaju Serenu Vilijams.

FOTO: AP

Jedna od najboljih u istoriji ovog sporta je prema navodima "Atletika" napravila prvi zvanični korak ka mogućem povratku.

Naime, legendarna teniserka je obavestila Međunarodnu agenciju za integritet u teniser (ITIA) da želi da se uključi u međunardni registar za testiranje sportista.

Kako se navodi, ime Serene Vilijams na ITIA listi pojavilo se 6. oktobra, a sve je potvrdio portparol ove organizacije.

- Obavestila nas je da želi da se vrati u testni bazen. Ne znam da li to znači da se zaista vraća ili samo želi da ostavi mogućnost otvorenom. Sve što mogu da kažem jeste da je ponovo u sistemu i da od sada ima obavezu prijavljivanja lokacije - istakao je portparol ITIA.

BREAKING: Serena Williams plots shock tennis comeback at 44 years oldhttps://t.co/G9B5zbZZp2 — talkSPORT (@talkSPORT) December 2, 2025

Pravila nalažu da igrači moraju da budu deo testnog bazena najmanje šest meseci pre nego što postanu dostupni za učešće na turnirima.

Podsetimo, Vilijams ima 44 godina i poslednji meč odigrala je 2022. godine u trećem kolu Ju-Es opena kad je poražena od Ajle Tomljanović.

Ona je tada odlučila da okonča karijeru, ali čini se da bi naredne godine mogao da usledi spektakularni povratak.

