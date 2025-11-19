TENISKI SVET U ŠOKU! Bivši broj jedan odlazi u penziju zbog mentalnog zdravlja
BIO je teniski broj jedan, osvajao sva četiri gren slema i sada odlazi u privremenu penziju.
Naime, Džo Salisberi odlučio da se povuče iz sveta tenisa bar na neko vreme zbog problema sa mentalnim zdravljem, što je i sam istakao.
Britanac je u jednom trenutku, tačnije u aprilu 2022. godine je bio i prvi na svetu u dublovima. On može da se pohvali i time da je osvajao Australijan Open, te čak tri puta Ju-Es Open. Takođe, on ima i Rolan Garos i Ju-Es Open u miks dublovima.
Tokom karijere je zaradio oko 6.600.000 dolara, dok je osvojio čak 17 titula. Ipak, sada je Salisberi odlučio da pauzira s tenisom, o čemu je i sam pričao.
- Ponekad je bilo teško nositi se sa tim i zbog toga u pojedinim trenucima tokom cele godine nisam želeo da igram i takmičim se. Osećam da sam se dobro nosio sa tim i uspeo sam da se dovedem u dovoljno dobro stanje na terenu da bih dobro igrao u većini mečeva koje sam odigrao. Ali mislim da je to uzelo dodatni emotivni i mentalni danak. To znači da mi jednostavno nije bilo prijatno/zabavno biti na mnogim turnirima na kojima sam igrao - rekao je Salisberi koji je otišao u privremenu penziju.
