Tenis

KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE: Poznati finalisti VTA turnira u Hong Kongu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

01. 11. 2025. u 14:55

Kanadska teniserka Viktorija Mboko plasirala se u finale VTA turnira u Hongkongu, pošto je danas u polufinalu pobedila sunarodnicu Lejlu Fernandez rezultatom 2:6, 6:3, 6:2.

КО ЈЕ ОВО МОГАО ДА ОЧЕКУЈЕ: Познати финалисти ВТА турнира у Хонг Конгу

Tanjug/AP

Meč je trajao sat i 43 minuta. Mboko je 21. teniserka sveta, dok je Fernandez 22. na VTA listi.


Mboko će sutra u finalu igrati protiv Kristine Bukše, koja je savladala Maju Džoint sa 6:3, 6:1.


VTA turnir u Hongkongu se igra za nagradni fond od 275.094 dolara.
 

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPALETI POČINJE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A

SPALETI POČINjE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A