KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE: Poznati finalisti VTA turnira u Hong Kongu
Kanadska teniserka Viktorija Mboko plasirala se u finale VTA turnira u Hongkongu, pošto je danas u polufinalu pobedila sunarodnicu Lejlu Fernandez rezultatom 2:6, 6:3, 6:2.
Meč je trajao sat i 43 minuta. Mboko je 21. teniserka sveta, dok je Fernandez 22. na VTA listi.
Mboko će sutra u finalu igrati protiv Kristine Bukše, koja je savladala Maju Džoint sa 6:3, 6:1.
VTA turnir u Hongkongu se igra za nagradni fond od 275.094 dolara.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
