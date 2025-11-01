KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE: Poznati finalisti VTA turnira u Hong Kongu

Kanadska teniserka Viktorija Mboko plasirala se u finale VTA turnira u Hongkongu, pošto je danas u polufinalu pobedila sunarodnicu Lejlu Fernandez rezultatom 2:6, 6:3, 6:2.

Tanjug/AP

Meč je trajao sat i 43 minuta. Mboko je 21. teniserka sveta, dok je Fernandez 22. na VTA listi.



Mboko će sutra u finalu igrati protiv Kristine Bukše, koja je savladala Maju Džoint sa 6:3, 6:1.



VTA turnir u Hongkongu se igra za nagradni fond od 275.094 dolara.



