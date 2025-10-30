DROŽE! ŠTA OVO BI? Laslo Đere ispao, i to od koga...
Najnovije vesti iz tenisa nisu nimalo prijatne za reprezentativca Srbije.
Laslo Đere je kao veliki favorit ispao od malo poznatog rivala na čelendžeru u Bratislavi.
Od našeg tenisera je u 2. kolu bio bolji Tituan Drože, inače, tek 165. na ATP listi.
Francuz je trećeg nosioca preslišao za samo sat i pet minuta - pobedio je favorita iz Srbije sa 6:1,6:4.
Đere je, inače, skoro dvostruko bolje rangiran teniser - 85. je na svetskoj listi, ali to mu uopšte nije pomoglo u ovom duelu.
