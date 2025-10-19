USPEO JE POSLE 29 MESECI: Danil Medvedev osvojio titulu u Kazahstanu

RUSKI teniser Danil Medvedev muči se cele sezone, no uspeo je konačno da osvoji titulu. On je u finalu turnira u Almatiju (Kazahstan) pobedio Korentana Mutea sa 7:5, 4:6, 6:3.

FOTO: Profimedia

Neverovatno zvuči, ali bivši broj jedan je uspeo da stigne do trofeja posle 29 meseci kada je slavio u Rimu.

Ovo finale bilo je neizvesno, na kraju je ipak Moskovljanin uspeo da nađe način da trijumfuje i dođe do 21. pehara u karijeri.

Medvedev je dobio prvi set i to nakon što je uspeo da preokrene, pošto je Francuz prvi napravio brejk. Rus mu je dva puta oduzeo servis i na taj način je došao do prednosti.

Drugi deo meča je pripao 41. na ATP listi. Ipak, na kraju je presudilo iskustvo 14. na planeti. Uspeo je u osmom gemu da napravi brejk, potom i potvrdi pobedu nakon dva sata i 38 minuta velike borbe.

Kad je Medvedev u pitanju zanimljivo deluje podatak da je svaku titulu osvojio u različitom gradu.

