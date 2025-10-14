IDE I U DUBLU: Miomir Kecmanović u četvrtfinalu Stokholma

SRPSKI teniser Miomir Kecmanović i Francuz Aleksander Miler plasirali su se u četvrtfinale ATP turnira u Stokholmu, pošto su danas u osmini finala pobedili Rohana Bopanu iz Indije i Holanđanina Talona Grikspora 6:4, 7:6(4).

FOTO: Tanjug/AP

Meč je trajao 77 minuta. Kecmanović i Miler će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između Italijana Simonea Bolelija i Andree Vavasorija i Šveđana Adama Heinonea i Erika Greveliusa.

Ono što je zanimljivo, Srbin je u pojedinačnoj konkurenciji u provm kolu pobedu upravo Milera.

Kecmanović će u osmini finala turnira u Stokholmu u singl konkurenciji igrati protiv Argentinca Tomasa Martina Ečeverija.

ATP turnir u Stokholmu se igra za nagradni fond od 706.850 evra.

