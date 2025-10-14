IDE I U DUBLU: Miomir Kecmanović u četvrtfinalu Stokholma
SRPSKI teniser Miomir Kecmanović i Francuz Aleksander Miler plasirali su se u četvrtfinale ATP turnira u Stokholmu, pošto su danas u osmini finala pobedili Rohana Bopanu iz Indije i Holanđanina Talona Grikspora 6:4, 7:6(4).
Meč je trajao 77 minuta. Kecmanović i Miler će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između Italijana Simonea Bolelija i Andree Vavasorija i Šveđana Adama Heinonea i Erika Greveliusa.
Ono što je zanimljivo, Srbin je u pojedinačnoj konkurenciji u provm kolu pobedu upravo Milera.
Kecmanović će u osmini finala turnira u Stokholmu u singl konkurenciji igrati protiv Argentinca Tomasa Martina Ečeverija.
ATP turnir u Stokholmu se igra za nagradni fond od 706.850 evra.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
Preporučujemo
OGLASIO SE DULE SAVIĆ! Zvezdina legenda zaprepastila fudbalski svet
14. 10. 2025. u 11:54
SRBIJA TRAŽI OPRAVDANjE: Posle šoka i ostavke selektora, „orlovi“ moraju da pobede Andoru!
POSLE burnog vikenda i ostavke Dragana Stojkovića nakon poraza od Albanije (0:1), fudbalska reprezentacija Srbije gostuje Andori (20.45) u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Na „Estadi de la FAF-u“ u Enkamu, „orlovi“ će pokušati da prekinu seriju poraza i sačuvaju šanse za drugo mesto u Grupi K.
14. 10. 2025. u 07:40
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)