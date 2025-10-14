NIKO KAO FRANCUZ: Mpeši Perikar oborio rekord na turniru u Briselu

FRANCUSKI teniser Đovani Mpeši Perikar poznat važi za jednog od najboljih servera na Turu. To je pokazao i u današnjoj pobedi protiv Emila Rusuvorija sa 7:6(4), 6:7(5), 6:4.

Trenutno 37. na ATP listi je oborio rekord po broju asova (39) na jednom meču na dva dobijena seta.

Takođe, osvojio je čak 109 poena na kada je servirao i najbrži servis bio mu je 244 kilometra na čas.

Giovanni Mpetshi Perricard today in Brussels vs Emil Ruusuvuori:



- 109 points on serve

- 39 aces



The most aces he's ever hit in a best-of-3 match 🤯 pic.twitter.com/jZ8BfUwyQX — Bastien Fachan (@BastienFachan) October 14, 2025

Mpeši Perikar će u osmini finala Brisela igrati protiv pobednika meča Kventin Alis (Francuska) - Nikoloz Basilašvili (Gruzija).

