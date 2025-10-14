Tenis

NIKO KAO FRANCUZ: Mpeši Perikar oborio rekord na turniru u Briselu

Časlav Vuković

14. 10. 2025. u 18:00

FRANCUSKI teniser Đovani Mpeši Perikar poznat važi za jednog od najboljih servera na Turu. To je pokazao i u današnjoj pobedi protiv Emila Rusuvorija sa 7:6(4), 6:7(5), 6:4.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Trenutno 37. na ATP listi je oborio rekord po broju asova (39) na jednom meču na dva dobijena seta.

Takođe, osvojio je čak 109 poena na kada je servirao i najbrži servis bio mu je 244 kilometra na čas.

Mpeši Perikar će u osmini finala Brisela igrati protiv pobednika meča Kventin Alis (Francuska) - Nikoloz Basilašvili (Gruzija).

