Tenis

TENISKA REVOLUCIJA KAKVA SE NE PAMTI! Nikola Pilić je uradio nešto što niko nije u istoriji "belog sporta"

Новости онлине

23. 09. 2025. u 10:41

Nikola Pilić je danas preminuo u Hrvatskoj, a legendarni tenisku stručnjak ostaće upamćne kao neko ko je pokrenuo revolicuju u ovom sportu.

ТЕНИСКА РЕВОЛУЦИЈА КАКВА СЕ НЕ ПАМТИ! Никола Пилић је урадио нешто што нико није у историји белог спорта

Foto: N. Paraušić

Te davne 1973. godine se dogodio jedan od najvećih, ako ne i najveći, teniski bojkot ikada. Nikola Pilić je odbio da igra za Jugoslaviju u Dejvis kupu protiv Novog Zelanda, zbog čega je kažnjen od tadašnjeg Saveza, dok je potom ITF (Međunarodna teniska federacija) stala na stranu zemlje i suspendovala je Pilića na prvobitnih devet meseci, a onda je kazna smanjena na mesec dana. Dovoljno da ne igra na Vimbldonu.

Međutim, ta odluka je naišla na bes tada tek osnovanog Udruženja profesionalnih tenisera (ATP), gde je Pilić bio jedan od osnivača.

Samim tim, već besni teniseri su sačekali "okidač" u vidu suspenzije za Nikolu Pilića i stupili su u bojkot najprestižnijeg i najpoznatijeg turnira u čitavom svetu. Od najboljih 100 igrača na planeti, čak 81 je odlučio da bojkotuje turnir. Tako su Rod Lejver, Džon Njukob, Ken Rozvel, Artur Eš, pa i branilac trofeja Sten Smit odlučili da bojkotuju.

Od najboljih 16 ma svetu, samo su igrali Rodžer Tejlor, Rej Keldi i Ilija Nastase, koji je tvrdio da je primoran od strane vojske da igra, iako je poražen u četvrtom kolu, neki bi rekli i namerno.

Posle ovog bojkota, stvari su postale samo bolje, a ATP je postao i najvažniji u svetu tenisa.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Košarka

0 16

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko

Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.

22. 09. 2025. u 20:06

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Košarka

0 16

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko

Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.

22. 09. 2025. u 20:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DERBI 30.SEPTEMBRA: Zbog obaveza rukometašica Crvene zvezde okršaj drugog kola Arkus lige sa Borankama pomeren za sedam dana
Ostali sportovi

0 0

DERBI 30.SEPTEMBRA: Zbog obaveza rukometašica Crvene zvezde okršaj drugog kola Arkus lige sa Borankama pomeren za sedam dana

POSLE puaze zbog obaveza reprezentacije u EHF nedelji, sutra se nastavlja ARKUS liga za rukometašice. Derbi drugog kola između Bora i Crvena zvezda odigraće se 30.septembra zbog obaveza crveno-belih u Ligi Evrope. Naime, Beograđanke će 27. i 28. septembra na Banjici u prvom kolu kvalifikacija igrati sa švajcarskom ekipom Sporna Igls. A sutra će biti zanimljivi dueli Napretja i Železničara, Jagodine i Bekamenta...

23. 09. 2025. u 12:20

Politika
Tenis
Fudbal
JUTARNJI PROGRAM VIŠE NEĆE BITI ISTI: Poginula poznata TV voditeljka

JUTARNjI PROGRAM VIŠE NEĆE BITI ISTI: Poginula poznata TV voditeljka