TENISKA REVOLUCIJA KAKVA SE NE PAMTI! Nikola Pilić je uradio nešto što niko nije u istoriji "belog sporta"
Nikola Pilić je danas preminuo u Hrvatskoj, a legendarni tenisku stručnjak ostaće upamćne kao neko ko je pokrenuo revolicuju u ovom sportu.
Te davne 1973. godine se dogodio jedan od najvećih, ako ne i najveći, teniski bojkot ikada. Nikola Pilić je odbio da igra za Jugoslaviju u Dejvis kupu protiv Novog Zelanda, zbog čega je kažnjen od tadašnjeg Saveza, dok je potom ITF (Međunarodna teniska federacija) stala na stranu zemlje i suspendovala je Pilića na prvobitnih devet meseci, a onda je kazna smanjena na mesec dana. Dovoljno da ne igra na Vimbldonu.
Međutim, ta odluka je naišla na bes tada tek osnovanog Udruženja profesionalnih tenisera (ATP), gde je Pilić bio jedan od osnivača.
Samim tim, već besni teniseri su sačekali "okidač" u vidu suspenzije za Nikolu Pilića i stupili su u bojkot najprestižnijeg i najpoznatijeg turnira u čitavom svetu. Od najboljih 100 igrača na planeti, čak 81 je odlučio da bojkotuje turnir. Tako su Rod Lejver, Džon Njukob, Ken Rozvel, Artur Eš, pa i branilac trofeja Sten Smit odlučili da bojkotuju.
Od najboljih 16 ma svetu, samo su igrali Rodžer Tejlor, Rej Keldi i Ilija Nastase, koji je tvrdio da je primoran od strane vojske da igra, iako je poražen u četvrtom kolu, neki bi rekli i namerno.
Posle ovog bojkota, stvari su postale samo bolje, a ATP je postao i najvažniji u svetu tenisa.
