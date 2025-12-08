UKRAJINSKO ratno vazduhoplovstvo potvrdilo je da je tokom borbene misije na istočnom pravcu izgubljen lovac Su-27, kao i da je u incidentu poginuo visoki oficir 39. taktičke avijacijske brigade.

Foto printskrin telegram RVvoenkor

Pogibija i gubitak aviona dogodili su se u podne, 8. decembra 2025. godine, a dostupni podaci ukazuju da je reč o jednom od najtežih vazduhoplovnih gubitaka Ukrajine u poslednjih nekoliko meseci.

Prema zvaničnom saopštenju Kijeva, poginuo je potpukovnik Jevgenij Vitaljevič Ivanov, viši navigator brigade, dok je izvršavao borbeni zadatak. Ukrajinska strana navodi da se okolnosti rušenja aviona još istražuju i da se ne objavljuju dodatni tehnički detalji o tome šta je pogodilo Su-27, niti na kojoj tačno deonici istočnog fronta se incident odigrao.

U nepovezanim izveštajima objavljenim od ruske strane u istom periodu ne pominje se obaranje neprijateljskog aviona, što dodatno pojačava neizvesnost oko toga kako je Su-27 izgubljen. Upravo zbog toga u vojno-analitičkim krugovima pojavile su se dve najverovatnije verzije: dejstvo ruskog lovca tokom borbene akcije ili aktiviranje ruske protivvazdušne odbrane, naročito u zonama gde obe strane često pokušavaju dubinske udare.

Ukrajinski mediji naglašavaju da je avion navodno pogođen ubrzo po poletanju, dok je prelazio u borbenu konfiguraciju. Ta informacija nije zvanično potvrđena, ali se uklapa u obrazac napada koji je ranije viđen u ovom sektoru fronta, gde ruske snage drže snažne PVO položaje i brzo reaguju na ukrajinske letelice iznad linije razdvajanja.

Smrt potpukovnika Ivanova predstavlja ozbiljan udarac za 39. taktičku avijacijsku brigadu, jedinicu koja tradicionalno koristi remontovane i modernizovane Su-27 iz Zaporoške fabrike za remont aviona. Pre početka rata brigada je bila bazirana na aerodromu Ozerne u Žitomirskoj oblasti, a tokom sukoba više puta je raspoređivana na udaljene piste zbog ruskih napada na infrastrukturu.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Vredi podsetiti da ruske snage već duže vreme nisu prijavile rušenje aviona ove brigade. Poslednji zvanično potvrđeni gubitak bio je 11. septembra, kada je oboren Su-27 čiji je pilot bio Aleksandar Borovik.

Podsetimo, ostatci ukrajinskog borbenog aviona Su-27, oborenog 11. septembra tokom borbenog naleta u pravcu Zaporožja, pali su na stambenu zgradu u Dobropilju, u Donjeckoj oblasti. Incident je tada izazvao veliku štetu i uznemirio stanovništvo, a prema prvim informacijama, postoji mogućnost da među žrtvama ima i civila.

Novi incident pokazuje da se ukrajinsko vazduhoplovstvo, i pored modernizacija i disperzije aerodroma, suočava sa izuzetno složenim i opasnim uslovima letenja u istočnoj zoni sukoba.

Okolnosti rušenja, vrsta oružja i tačan tok događaja zvanično će biti poznati tek nakon završetka istrage, ali već sada je jasno da je reč o jednoj od ozbiljnijih epizoda u kontinuiranom iscrpljivanju ukrajinske borbene avijacije.

oruzjeonline.com

