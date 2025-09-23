Tenis

TUGA DO NEBA! Preminuo legendarni Nikola Pilić, teniski otac Novaka Đokovića

Новости онлине

23. 09. 2025. u 09:36

Tužne vesti stižu iz Hrvatske, gde je preminuo Nikola Pilić, čuveni teniski trener.

ТУГА ДО НЕБА! Преминуо легендарни Никола Пилић, тениски отац Новака Ђоковића

Foto: Goran Čvorović

Nikola Pilić je preminuo u 87. godini u Rijeci, prenose hrvatski mediji.

On je bio legenda kako ovdašnjeg, tako i evropskog i svetskog tenisa. On je udario temelje u ATP-u, doneo je promene koje su umnogome uticale na sam razvoj sporta.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pilić je tokom svoje karijere čak tri puta osvajao Dejvis Kup, od čega sva tri puta  sa selekcijom Nemačke. Trenirao je tada Borisa Bekera, Mihaela Štiga, dok je Dejvis kup osvojio i sa Hrvatskom 2005. godine.

Tu nije stao, on je bio i savetnik naše reprezentacije 2010. godine, kada je i Srbija osvojila čuvenu "salataru". Uradio je mnogo i za Novaka Đokovića.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZA GLAMURA I SLAVE SE KRIJU TRAUME: Glumica silovana sa 16 godina, udala se za 2 decenije starijeg pisca koji ju zvao lošom investicijom

IZA GLAMURA I SLAVE SE KRIJU TRAUME: Glumica silovana sa 16 godina, udala se za 2 decenije starijeg pisca koji ju zvao "lošom investicijom"