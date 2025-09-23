TUGA DO NEBA! Preminuo legendarni Nikola Pilić, teniski otac Novaka Đokovića

Tužne vesti stižu iz Hrvatske, gde je preminuo Nikola Pilić, čuveni teniski trener.

Foto: Goran Čvorović

Nikola Pilić je preminuo u 87. godini u Rijeci, prenose hrvatski mediji.

On je bio legenda kako ovdašnjeg, tako i evropskog i svetskog tenisa. On je udario temelje u ATP-u, doneo je promene koje su umnogome uticale na sam razvoj sporta.

Pilić je tokom svoje karijere čak tri puta osvajao Dejvis Kup, od čega sva tri puta sa selekcijom Nemačke. Trenirao je tada Borisa Bekera, Mihaela Štiga, dok je Dejvis kup osvojio i sa Hrvatskom 2005. godine.

Tu nije stao, on je bio i savetnik naše reprezentacije 2010. godine, kada je i Srbija osvojila čuvenu "salataru". Uradio je mnogo i za Novaka Đokovića.

