SADA JE SVE JASNO! Evo zbog čega je Novak Đoković "dao pedalu" Rodžeru Federeru

19. 09. 2025. u 10:43

Treću godinu zaredom nećemo gledati Novaka Đokovića na prestižnom Lejver kupu.

САДА ЈЕ СВЕ ЈАСНО! Ево због чега је Новак Ђоковић дао педалу Роџеру Федереру

Foto: Profimedia

Rodžer Federer, jedan od glavnih organizatora egzibicionog turnira "Lejver kup", koji se predstojećeg vikenda održava u San Francisku, silno je želeo da se Novak Đoković priključi timu Evrope zajedno sa Karlosom Alkarazom, ali to se neće desiti.

Uprkos ogromnim naporima koje je Federer uložio da ga ubedi da učestvuje na turniru, Novak je odbio poziv Švajcarca.

Britanski "Miror" otkriva da je Đoković odlučio da preskoči egzibiciju u San Francisku uz obrazloženje da u ovom momentu želi što više vremena da provodi sa svojom porodicom.

Podsetimo, Novak je poslednji put učestvovao na Lejver kupu 2022. godine kada se Rodžer Federer zvanično opraštao od tenisa.

Nakon Lejver kupa 2023. godine Federer je u razgovoru sa Barbarom Šet istakao da bi voleo ponovo da vidi Novaka na ovom turniru.

"Iskreno, voleo bih ponovo da vidim Novaka. Voleo bih da vidim Đokovića i Alkaraza u istom timu. To bi bilo sjajano ukoliko bi se dogodilo", rekao je tada Federer.

Ipak, Srbin mu ponovo nije ispunio želju.

