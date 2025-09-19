SADA JE SVE JASNO! Evo zbog čega je Novak Đoković "dao pedalu" Rodžeru Federeru
Treću godinu zaredom nećemo gledati Novaka Đokovića na prestižnom Lejver kupu.
Rodžer Federer, jedan od glavnih organizatora egzibicionog turnira "Lejver kup", koji se predstojećeg vikenda održava u San Francisku, silno je želeo da se Novak Đoković priključi timu Evrope zajedno sa Karlosom Alkarazom, ali to se neće desiti.
Uprkos ogromnim naporima koje je Federer uložio da ga ubedi da učestvuje na turniru, Novak je odbio poziv Švajcarca.
Britanski "Miror" otkriva da je Đoković odlučio da preskoči egzibiciju u San Francisku uz obrazloženje da u ovom momentu želi što više vremena da provodi sa svojom porodicom.
Podsetimo, Novak je poslednji put učestvovao na Lejver kupu 2022. godine kada se Rodžer Federer zvanično opraštao od tenisa.
Nakon Lejver kupa 2023. godine Federer je u razgovoru sa Barbarom Šet istakao da bi voleo ponovo da vidi Novaka na ovom turniru.
"Iskreno, voleo bih ponovo da vidim Novaka. Voleo bih da vidim Đokovića i Alkaraza u istom timu. To bi bilo sjajano ukoliko bi se dogodilo", rekao je tada Federer.
Ipak, Srbin mu ponovo nije ispunio želju.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Evo na kom se mestu nalazi Novak Đoković
15. 09. 2025. u 10:21
SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom
Mančester Siti i Napoli otvaraju novu sezonu Lige šampiona duelom koji je već u najavi obeležen velikim emocijama.
18. 09. 2025. u 06:40 >> 00:54
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 19:58
"NE MOGU DA TE GLEDAM": Oliver Dragojević sa OVOM pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
19. 09. 2025. u 09:13 >> 09:22
Komentari (0)