RUSIJA U ŠOKU: Evo šta je upravo otkriveno o Lavu Nikolajeviču Tolstoju!

Čuveni ruski pisac Lav Nikolajevič Tolstoj nije se bavio samo pisanjem. Naprotiv.

Lav Nikolajevič Tolstoj / Foto "Vikipedija"

Rusija kroz tri godine proslavlja veliki jubilej, 200. od rođenja čoveka koji je stvorio brojna velika književna dela, među njima i "Ana Karenjina" i "Rat i mir", a koja, po mnogima, na izvrstan način oslikavaju duboku, psihološku i društvenu pozadinu Rusije i njenog društva u 19. veku.

A na njegov rođendan, ruski portal Šampionat obnarodovao je da je slavni spisatelj bio strastveni ljubitelj sporta.

Taj tekst prenosimo vam u celosti:

"Pre 197 godina rođen je Lav Tolstoj. Veliki pisac je pešačio i po 200 km i bio je veliki ljubitelj sporta - istraživači su izbrojali najmanje 18 vrsta sporta koje je praktikovao.

Jedan od naučnih časopisa navodi sledeći skup: umetnička gimnastika (konj sa hvataljkama, preskok, razboj, itd.), konjički sportovi, plivanje, rvanje, dizanje gire (vrsta jednoručnog tega, prim. prev.), vožnja bicikla, klizanje, hodanje na duge staze, mačevanje, trčanje, gorodki (ruska tradicionalna igra u kojoj se bacanjem štapa pogađaju "gradovi" sastavljeni od pet manjih štapova, prim. prev.), kroket, lapta (ruska verzija bejzbola iz 14. veka, prim. prev.), skijanje, šah, dame (igra na tabli, ruski "šaški"), tenis, badminton.

Lav Nikolajevič Tolstoj igra "gorodki" - Foto: / Vikipedija

Gire su jedna od Tolstojevih glavnih strasti. Prema rečima samog pisca, u mladosti je mogao da podigne 5 puda (82 kg) jednom rukom. A posle 80. godine, mogao je da obara ruke sa mnogo mlađim protivnicima.

Tolstojeva ljubav prema hodanju zaslužuje posebnu pažnju. Sa 58 godina, a zatim i sa preko 60, Lav Nikolajevič je tri puta išao od Moskve do Jasne Poljane: 200 km i to za samo 5-6 dana, čak i sa sa rancem. Bilo je tu i hodočašća u Optinu pustinju (150 km) i Trojice-Sergijev manastir (80 km). Pisac je brzo hodao putem, ohrabrujući svoje saputnike, a sa 70 godina je umeo i da prestiže seljake kada bi malo potrčao.

Fizičko vaspitanje i sport bili su organski integrisani u život ruskog klasika. Tolstoj se pridržavao strogog režima i do poslednjih dana (umro je u 82. godini) održavao je neverovatnu fizičku snagu. Ujutru se Lav Nikolajevič umivao hladnom vodom i vežbao sa tegovima, „kako ne bi dozvolio da mu mišići oslabe“. Njegovo imanje je takođe bilo opremljeno gimnastičkim spravama horizontalnom šipkom, trapezom i prstenovima.

Medvedev, Rubljov, Đoković, Alkaraz i Siner bili bi ponosni

Pisac je strastveno igrao tenis!

Ali, ne samo to.

Bio je dobar plivač i veliki ljubitelj šaha. Hvalio je biciklizam i išao na vožnje biciklom od 30 kilometara. Do starosti, Lav Nikolajevič je voleo i brzo klizanje.

Tolstojev život je primer kreativne dugovečnosti zasnovane na zdravom načinu života. Lav Nikolajevič je zaveštao sledeću formulu:

- Uz uporni mentalni rad bez kretanja i fizičkog rada, to je čista tuga. Fizičko vaspitanje sa strašću i istrajnošću je neophodno kao hrana, vazduh, voda.

