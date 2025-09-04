Tenis

OGLASIO SE JU-ES OPEN! Evo kada Novak Đoković i Karlos Aklkaraz igraju istorijsko polufinale

Новости онлине

04. 09. 2025. u 07:45

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće u petak protiv Karosa Alkaraza polufinalni meč Ju-Es opena u idealnom terminu za navijače u Srbiji!

ОГЛАСИО СЕ ЈУ-ЕС ОПЕН! Ево када Новак Ђоковић и Карлос Аклкараз играју историјско полуфинале

FOTO: Tanjug/AP

Organizatori Ju-Es opena odlučili su da teniski spektakl smeste u dnevni termin, pa će okršaj najboljeg ikada i drugog reketa sveta startovati u 15 časova po lokalnom vremenu, što znači da navijači u Srbiji ovaj put neće morati da podešavaju budilnike jer će meč po našem vremenu početi u 21.00!

U večernjem terminu biće drugi polufinalni meč između Janika Sinera i Feliksa Ože-Alijasima i on je na programu od jedan sat posle ponoći između petka i subote.

FOTO: Tanjug/AP/Adam Hunger

 

Đoković i Alkaras su do sada odigrali osam mečeva, a u međusobnom skoru vodi Srbin sa 5:3 i zanimljivo da je da nikada u istoriji nisu igrali jedan protiv drugog u Njujorku. Poslednja dva meča - finale Olimpijskih igara u Parizu i četvrtfinale Australijan opena dobio je srpski teniser.

Podsetimo, Novak je u četvrtfinalu savladao Amerikanca Tejlora Frica u četiri seta - 6:3, 7:5, 3:6, 6:4, dok je Alkaraz bio ubedljiv protiv Jiržija Lehečke 3:0.

