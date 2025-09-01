CEO SVET MRZI OVOG ČOVEKA! Milijarder oteo kačket dečaku, a onda zgrozio sve novim sramnim potezom (VIDEO)

SKANDAL na Ju-ES openu o kome bruji Amerika.

Foto: Profimedia

Naime, nakon što je poljski teniser Kamil Majčrzak pobedio devetog nosioca Karen Hačanova u pet setova, prišao je publici da podeli radost.

Dao je autograme, mahao, i posebno uputio kačket dečaku po imenu Brok. Međutim, pre nego što je Brok stigao da prihvati poklon, poljski građevinski tajkun Pjotr Ščerek zgrabio je kačket, stavio ga u torbu svoje žene i otišao.

Dečak je ostao zbunjen i povređen, vičući: "Šta to radite?" Ščerek je odmah prepoznat, a internet je reagovao burno. Postao je predmet podsmeha i osude, nazvan "najomraženijim čovekom na internetu". Kamere su sve zabeležile, a njegovi nalozi na društvenim mrežama su nestali.

Nothing is more disgusting than a child bully.

He is Piotr Szczerek, the owner of the Polish Drogbruk company, stealing the cap of Kamil Majchrzak during the US open.

Disgusting people. pic.twitter.com/jG3KIRh3dU — Roberto A. Arrucha (@Arrucha) August 30, 2025

Ubrzo se javno oglasio i Ščerek lično i još više šokirao javnost.

- Nedavni incident na teniskom meču izazvao je nesrazmernu buru na internetu. Naravno, sve se vrti oko famoznog kačketa. Da, uzeo sam ga. Da, uradio sam to brzo. Ali kao što sam uvek govorio – život je ’ko prvi devojci, njemu devojka’. Razumem da se nekima to možda ne sviđa, ali hajde, nemojmo od kačketa praviti globalni skandal. To je samo kačket. Da ste bili brži, vi biste ga imali", napisao je Ščerek.

Čak je pretio tužbama svima koji su ga kritikovali na mrežama.

- Što se tiče onlajn mržnje, podsećam da je vređanje javne ličnosti podložno pravnoj odgovornosti. Sve uvredljive komentare, klevete i insinuacije analiziraću u smislu mogućnosti pokretanja sudskog postupka".

Posle sramne izjave i poteza milijareda oglasio se i sam Majčrzak rekavši da je bilo nesporazuma, ali je ispravio situaciju.

Kamil Majchrzak meeting the young boy who had the hat taken from him the other day at the US Open.



A happy ending… this is what it’s all about.



Protect this man at all costs. 🥹 pic.twitter.com/EAaJVltyM6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2025

Našao je dečaka i dao mu više novih kačketa, uz reči: "Sad je sve u redu".

Brok je dobio svoj poklon, Majčrzak je ispao heroj, a Ščerek – simbol pohlepe i neukusa.