DRAMA NA JU-ES OPENU: Siner izgubio set, u trećem gubio sa 0:3, a onda...

JANIK Siner uspeo je da se plasira u osminu finala Ju-Es opena nakon što je posle preokreta pobedio Denisa Šapovalova sa 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Namučio se branilac titule i prvi teniser sveta da prođe među 16 najboljih na poslednjem grend slem u sezoni.

Izgubio je prvi set, uspeo je da se povrati i izjednači rezultat. Ipak, to nije pokolebalo Kanađanina koji je nastavio dobro da igra. Poveo je u trećem delu meča 0:3, imao i brejk priliku za 0:4, a onda raspad.

Siner je najpre vezao šest gemova i poveo sa 2:1. Potom je osvojio još tri u nizu i tek tada je Šapovalov prekinuo neverovatnu seriju Italijana, ali nije uspeo da se vrati u meč.

Osvajaču četiri grend slem titule je ovo bio prvi izgubljen set na Ju-Es openu. On je do ovog duela sa 3:0 savladao Vita Koprivu i Alekseja Popirina.

Janik će u osmini finala igrati protiv pobednika meča Aleksander Bublik (Kazahstan) - Tomi Pol (SAD).

