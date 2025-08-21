Tenis

ŠOK U SVETU TENISA! Bivši finalista Ju-Es opena otkazao nastup u NJujorku

Новости онлине

21. 08. 2025. u 13:00

POSLE Artura Filsa još jedan igrač se povukao sa poslednjeg gren slema u sezoni.

ШОК У СВЕТУ ТЕНИСА! Бивши финалиста Ју-Ес опена отказао наступ у Њујорку

FOTO: Tanjug/AP

Japanski teniser Kej Nišikori saopštio je da neće učestvovati na predstojećem Ju-Es openu, zbog povrede leđa.

- Nažalost još uvek nisam spreman za Ju-Es open. Uradio sam magnetnu rezonancu i leđa još uvek nisu zalečena 100 odsto. Naporno radim da se što pre vratim na teren. Hvala vam (navijačima) na podršci - napisao je Nišikori na društvenim mrežama.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Nišikori se zbog povrede leđa u maju povukao i sa Rolan Garosa, a na terene se vratio 8. avgusta, kada je eliminisan u prvom kolu mastersa u Sinsinatiju.

Ovaj 35-godišnji japanski teniser je svoje jedino gren slem finale igrao upravo na Ju-Es openu, kada je 2014. godine poražen od Marina Čilića.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

U dosadašnjoj karijeri Nišikori je najbolji plasman imao u martu 2015. godine, kada je bio četvrti na ATP listi, a sada zauzima 88. poziciju.

Ju-Es open, poslednji gren slem u sezoni, počinje 24. avgusta i traje do 7. septembra.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI U CENTRU PAŽNJE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije

SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije