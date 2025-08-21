ŠOK U SVETU TENISA! Bivši finalista Ju-Es opena otkazao nastup u NJujorku
POSLE Artura Filsa još jedan igrač se povukao sa poslednjeg gren slema u sezoni.
Japanski teniser Kej Nišikori saopštio je da neće učestvovati na predstojećem Ju-Es openu, zbog povrede leđa.
- Nažalost još uvek nisam spreman za Ju-Es open. Uradio sam magnetnu rezonancu i leđa još uvek nisu zalečena 100 odsto. Naporno radim da se što pre vratim na teren. Hvala vam (navijačima) na podršci - napisao je Nišikori na društvenim mrežama.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Nišikori se zbog povrede leđa u maju povukao i sa Rolan Garosa, a na terene se vratio 8. avgusta, kada je eliminisan u prvom kolu mastersa u Sinsinatiju.
Ovaj 35-godišnji japanski teniser je svoje jedino gren slem finale igrao upravo na Ju-Es openu, kada je 2014. godine poražen od Marina Čilića.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U dosadašnjoj karijeri Nišikori je najbolji plasman imao u martu 2015. godine, kada je bio četvrti na ATP listi, a sada zauzima 88. poziciju.
Ju-Es open, poslednji gren slem u sezoni, počinje 24. avgusta i traje do 7. septembra.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
SJAJNI HAMAD! Međedović lako pobedio Dijaloa za četvrtfinale turnira u Vinston-Sejlemu
21. 08. 2025. u 07:50
KRAH NA STARTU! Novak Đoković i Olga Danilović eliminisani sa Ju-Es opena!
19. 08. 2025. u 23:31
LOŠE VESTI ZA SRPSKI TENIS SA JU-ES OPENA: Ovome se niko nije nadao
19. 08. 2025. u 19:05
SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije
JEDAN od zanimljivjih dvomeča plej-of faze kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Anderleht i AEK iz Atine, a prvi susret biće odigran večeras na "Loto parku" od 20 časova.
21. 08. 2025. u 07:15
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)