ŠOK U SVETU TENISA! Bivši finalista Ju-Es opena otkazao nastup u NJujorku

POSLE Artura Filsa još jedan igrač se povukao sa poslednjeg gren slema u sezoni.

FOTO: Tanjug/AP

Japanski teniser Kej Nišikori saopštio je da neće učestvovati na predstojećem Ju-Es openu, zbog povrede leđa.

- Nažalost još uvek nisam spreman za Ju-Es open. Uradio sam magnetnu rezonancu i leđa još uvek nisu zalečena 100 odsto. Naporno radim da se što pre vratim na teren. Hvala vam (navijačima) na podršci - napisao je Nišikori na društvenim mrežama.

Nišikori se zbog povrede leđa u maju povukao i sa Rolan Garosa, a na terene se vratio 8. avgusta, kada je eliminisan u prvom kolu mastersa u Sinsinatiju.

Ovaj 35-godišnji japanski teniser je svoje jedino gren slem finale igrao upravo na Ju-Es openu, kada je 2014. godine poražen od Marina Čilića.

U dosadašnjoj karijeri Nišikori je najbolji plasman imao u martu 2015. godine, kada je bio četvrti na ATP listi, a sada zauzima 88. poziciju.

Ju-Es open, poslednji gren slem u sezoni, počinje 24. avgusta i traje do 7. septembra.

