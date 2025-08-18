SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!

Najnovije vesti iz tenisa su - spektakularne.

Obavljen je žreb za turnir mešovitih parova, koji kreće ove nedelje i... malo je reći da ima više nego zanimljivih megdana.

Priča se već neko vreme "iza kulisa" da se španski teniser Karlos Alkaraz i Britanka rumunskog porekla Ema Radukanu zabavljaju, a sada je ta priča dobila nastavak:

Njih dvoje su se prijavili za zajednički nastup na Ju-Es openu. I - igraće zajedno.

Igraće u konkurenciji mešovitih parova, koja ove sezone predstavlja i pravi skandal - bar kada se radi o klasičnim igračima i igračicama dubla, o čemu će biti više reči u nastavku ovog teksta.

Inače, organizatori Ju-Es opena su na društvenoj mreži "X", nekadašnjem Tviteru, saopštili da je i jedan srpski tandem među šest parova koji su dobili tzv. "vajld-kard", odnosnu specijalnu pozivnicu za učešće u konkurenciji miks dublova.

U pitanju su Olga Danilović i Novak Đoković, ali tu su još i Venus Vilijams i Rajli Opelka, Ema Navaro i Janik Siner, Iga Švjontek i Kasper Rud, Mira Andrejeva i Danil Medvedev, kao i Belinda Benčić i Aleksander Zverev.

Žreb je obavljen i - srpski tandem će igrati protiv Ruskog, odnosno protiv Danila Medvedeva i Mire Andrejeve.

Pobednik ovog meča igraće u drugom kolu sa boljim iz duela Džesika Pegula (SAD)/Džek Drejper (Velika Britanija) - Karlos Alkaraz (Španija)/Ema Radukanu (Velika Britanija).

Šta je novi format miks dubla na US Openu 2025 i što to nekoga mnogo nervira?

Nekoliko je stvari važno istaći:

Promena termina

Turnir u miks dublu je pomeren, počeće ranije - u utorak 19. avgusta 2025, i to tokom nedelje kvalifikacija za singl, pre početka "glavnog žreba" (24. avgusta). Ovo je značajna promena, jer se ranije miks dubl održavao tokom glavnog dela turnira, istovremeno sa singl takmičenjima.

Promena broja timova



Umesto 32 dubla, sada će učestvovati samo 16 timova. Pritom, osam parova dobija direktan ulaz na osnovu kombinovanog ranga u pojedinačnoj konkurenciji, dok ostalih osam timova dobija specijalne pozivnice. Ovo, naravno, favorizuje poznate singl igrače, a isključuje mnoge specijaliste za dubl. Arina Sabalenka na servisu / FOTO: Tanjug/AP

Promena u formatu mečeva



Mečevi u ranim rundama su kraći, igraju se na dva dobijena seta do četiri gema, sa taj-brejkom na 4:4 (umesto 6:6). U slučaju da je 1:1 u setovima, igra se tzv. "super taj-brejk" umesto trećeg seta: pobednik je ko stigne do 10 poena (ili "na razliku" ako je 9:9, nakon čega je potrebno imati dva poena više od rivala, čime se stiže do trijumfa)

Samo finale je nalik tradicionalnom formatu grend slema, sa setovima do šest gemova, "bez prednosti" ako je nerešno u gemu (no-ad scoring) i taj-brejkom koji se igra na 6:6.

Nagradni fond



Pobednički par dobija 1.000.000 dolara, što je značajan skok u odnosu na 200.000 "zelenih novčanica" iz 2024. Taj povećani nagradni fond je veliki podsticaj za vrhunske igrače.

Zašto poznati singl igrači učestvuju?

Više je razloga:

Janik Siner na Ju-Es openu / FOTO: Tanjug/AP

Fizički manje zahtevan raspored

Pomeranje miks dubla na nedelju pre glavnog turnira omogućava singl igračima da učestvuju bez ugrožavanja priprema za takmičenje u pojedinačnoj konkurenciji. Ranije su mnogi odustajali od dubla zbog fizičkog napora i preklapanja sa singl mečevima. Novi format smanjuje rizik od umora, jer su mečevi kraći i igraju se pre početka glavnog žreba.

Privlačnost za zvezde

Američka teniska asocijacija (USTA) je uvela ovaj format inspirisana uspehom prošlogodišnjeg događaja "Mixed Madness", kada su učestvovali singl igrači poput Koko Gof, Naomi Osake i Nika Kirjosa. Ovaj događaj je pokazao da poznati igrači privlače veliku pažnju publike i medija. USTA želi da iskoristi popularnost zvezda da poveća gledanost i prihode od ulaznica, sponzorstava i TV prenosa.

Zanimljive kombinacije igrača



Novi format omogućava formiranje pomenutih atraktivnih timova, kao što su Ema Radukanu i Karlos Alkaraz, ili Novak Đoković i Olga Danilović, što dodatno privlači fanove. Olga Danilović / Foto: EPA-EFE/ROLEX DELA PENA

Povećana medijska pažnja



Mečevi će se igrati na glavnim stadionima (Artur Eš i Luis Armstrong) i prenositi u udarnim terminima na ESPN2, što garantuje veliku vidljivost. Ovo je privlačno za singl igrače koji žele da povećaju svoju popularnost i zaradu.

Kontroverze i kritike

Isključivanje specijalista za dubl: Novi format je izazvao kritike igrača poput Sare Erani, Andrea Vavasorija i Jana Zielinskog, koji smatraju da je nepravedno što se favorizuju singl igrači, a specijalisti za dubl gube priliku za grend slem titulu. Oni nazivaju događaj "pseudo-egzibicijom" i žale se na nedostatak konsultacija sa igračima.

Devalvacija grend slema: Neki, poput bivšeg dubl prvaka Pola Maknejma, tvrde da novi format umanjuje vrednost grend slem titule, nazivajući je "egzibicijom".

Ali, to nije sve... Tu je i rekordno mnogo para!

Ju-es open je nedavno objavio da će ukupan nagradni fond za ovogodišnje izdanje tog nadmetanja iznositi rekordnih 85 miliona dolara, što ga čini najvećim nagradnim fondom u istoriji teniskih grend slem turnira.

Ovo predstavlja povećanje od čak 21% u odnosu na 2024. godinu, kada je fond iznosio 75 miliona "zelenih novčanica".

Pobednici u muškoj i ženskoj pojedinačnoj konkurenciji dobiće po pet miliona dolara, što je znatno više od 3,6 miliona koliko su dobili šampiona 2024. godine.

Finalisti će zaraditi 2,5 miliona dolara, dok će igrači koji ispadnu u prvom kolu dobiti 110.000 dolara, što je povećanje od 10% u odnosu na 100.000 iz 2024.

Pored toga, ukupan fond za takozvanu "kompenzaciju igrača", uključujući troškove smeštaja i hrane, dostiže neverovatnih 90 miliona dolara.

Ovaj iznos je i dalje veći od nagradnih fondova ostalih grend slemova za 2025. godinu: Australijan open je nudio 96,5 miliona australijskih dolara (oko 65 miliona američkih ), Vimbldon 53,5 miliona funti (oko 68,44 miliona dolara), a Rolan Garos 56,35 miliona evra (oko 65,9 kada se o milionima američkih dolara radi).

Ju-es open tako nastavlja da prednjači kao finansijski najatraktivniji grend slem, iako igrači i dalje ističu da udeo od ukupnog prihoda turnira (559,7 miliona dolara u 2024) ostaje relativno nizak, oko 15%.

