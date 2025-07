"SRAMOTA JE ŠTO TO RADI"! Arina Sabalenka besna na Amerikanku posle eliminacije sa Vimbldona

Beloruska teniserka Arina Sabalenka kritikovala je Amandu Anisimovu posle eliminacije sa Vimbldona.

FOTO: Tanjug/AP

Amerikanka je eliminisala najbolju teniserku sveta (6:4, 4:6, 6:4), posle čega je ova imala šta da kaže na konto njenog ponašanja na terenu.

Anisimova se u više navrata ponela nesportski na terenu, da bi u jednom trenutku poen proslavila i pre nego što je on bio završen.

- Samo sam pokušavala da jurim lopticu. Da, ona je već slavila. To je bilo malo prerano. Onda me je nekako iznervirala rekavši ‘da‘, to ona stalno radi‘", rekla je Sabalenka i dodala:

- Bila sam zahvalna što je to zapravo rekla jer mi je zapravo pomoglo da nastavim da se borim. Rekla sam, dobro, sada ću ti pokazati tenis. Pa sam se vratila, jer sam se u tom trenutku jako naljutila. Verovatno je u trećem setu trebalo da se setim toga i da bi verovatno pomoglo."

Anisimova će u svom prvom Grend slem finalu igrati protiv Ige Švjontek.

