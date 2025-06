KARLITOS U SUPER TAJ-BREKU ODBRANIO TITULU! Alkaraz bolji od Sinera u finalu Rolan Garosa

Neverovatnim preokretom uspeo je Karlos Alkaraz (2. ATP) da savlada Janika Sinera (1. ATP) u finalu Rolan Garosa i odbrani prošlogodišnju titulu - 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)

Foto: Goran Čvorović

Sjajan tenis igrao se na Centralnom terenu "Filip Šatrije". Atomsku igru u istinskom spektaklu prikazala su oba igrača u dvoboju koji je trajao čak 5 sati i 29 minuta!

Prvi je brejk napravio Španac i poveo sa 3:2 u 1. setu, da bi Tirolac odmah vratio. Na 4:4 Siner je vezao dva gema i stekao veliki set prednosti.

U 2. setu, Siner se ponovo odvojio i poveo sa 3:2, a tu prednost je čuvao sve do 5:2, kada je onda Karlitos vezao tri gema, posle čega se otišlo u taj-brek u kome je Italijan demonstrirao silu.

I u 3. setu počelo je Janikovim brejkom, posle čega je publika počela da se pribojava da će finale kratko trajati. Ali momak iz Mursije je imao druge planove. Odmah je uzvratio, a onda se razgoropadio i vezao tri gema. Vodio je sa 3:1 i 5:2, servirao za set, Siner je, kao Alkaraz u prethodnom, vratio brejk, ali je Karlos zatim, uz salve oduševljenja iz publike čiji se deo radovao čak i na promašen prvi servis Sinera, stigao do tri set lopte – iskoristio je već prvu.

U 3. gemu 4. seta vodila se velika bitka, ali je Alkaraz uspeo da sačuvao svoj servis. Vidra je bio i Janik. Egal je trajao do 3:3, kada je Italijan napravio brejk, pa dobro odservirao, a onda imao čak tri meč lopte na servis Španca, posle 3 sata i 44 minuta igre. Spasio je Alkaraz sve tri, pa odservirao as, poslao tačnu forhend paralelu i približio se na 5:4, onda na to dodao brejk za izjednačenje, pa sve začinio servisom za vođstvo od 6:5!

- Vamos Karlitos! – treštao je "Šatrije".

Janik je stigao do taj-breka u kome je prvi imao mini brejk. Alkaraz je uzvratio, vezao dva asa i viner, poveo i vođstvo sačuvao do kraja.

Oslobođeni Španac uzeo je i prva dva gema u 5. setu. Izbacivao je iz igre umornog Sinera skraćenim loptama. Propustio je Janik više prilika da se vrati u 4. gemu, ali nije u trenutku kada je Španac servirao za titulu. Publika je eksplodirala. Mogao je Siner i više. Ali, izjednačenje u igri živaca je potrajalo do super taj-breka. Gađali su perfektne uglove, bio je to pravi spektakl.

Alkaraz je osvojio čak prvih 7 poena zaredom i protivniku prepustio samo 2 poena. Španac je tako odbranio krunu, uzeo peti trofej na grend slemovima i 20. titulu ukupno u karijeri.