LOPTICE U MORU NA SUVOM OD CRVENE ŠLJAKE: "Novosti" na Rolan Garosu, pred početak grend slema

Oko glave, za vratom, na kožnom kaišu visi starinski foto aparat. Na nogama, retro kožne patike. Imidž iz prošlog veka. Drugi, opet, kod kuće danima od kartona pravio predimenzionirani višebojni reket, pa ga poneo sa sobom. Treći, natukao šešir na čelo, sve do naočari, po poslednjoj modi.

Foto: Goran Čvorović

Rolan Garos je prostor u kome se uživa u sportu, mesto na koje dolaze ljubitelji tenisa, ali i poneki od onih koji bi hteli da budu primećeni. Tako je svake godine, pa nema razloga da i ove bude drugačije. Francusko otvoreno prvenstvu u tenisu, čiji je kvalifikacioni turnir od ponedeljka započeo na terenima u Bulonjskoj šumi, posvećeno je u svakom svom segmentu belom sportu, ali su mu propratni efekti ofarbani i drugim, veselim bojama.

Ovo je i "more na suvom". Atmosfera letnja, sunčanje na vrhuncu, kratke pantalone i suknjice izvučeni iz naftalina. Nedostaje samo plaža. Možda će i to jednoga dana ovde izmisliti. Ako nema plaže – ima ligenštula. U njih su se uvalili teniski "ranoranioci", koji još od prvih kvalifikacionih mečeva, hvataju zalet za uzbuđenja koja tek dolaze. Dok ispijaju hladni šampanj, iz poluležećeg stava osmatraju preko velikog ekrana odskakanje loptice na nekoliko desetina metara udaljenom stadionu "Sizan Langlen" na kome se, od

prošle godine, reketi ukrštaju i u grend-slem uvertiri. Lepše im ovako, nego u originalu.

A na "Langlenu" vri kao u košnici. Kao da je meč poodmaklog dela turnira. Publika zadovoljna što može za male pare da bude u ulozi velikih posmatrača. Mnogi na kvalifikacije dolaze zato što je puno jeftinije, a deluje skoro kao da je pravo. A i atmosfera je, nekako, opuštenija, vladaju navijačka pravla poput onih sa Dejvis Kupa. Ulazi i seda ko, gde i kad hoće, čuju se trube i najvičke pesme.

Bude, tokom ovih dana, sve do nedelje, na predturniru, uvek i nekih zvučnih imena, koje do kraja upotpune ugođaj. Onih koji su u poslednje vreme nešto lošije igrali, vraćaju se posle povrede, ili su na zalasku karijere, pa sada pokušavaju ponovo da uhvate takmičarski voz.

Tako su se na terenima Rolan Garosa ovih dana rastrčali Borna Ćorić, Aleksandar Ševčenko, Albert Ramos-Vinjolas, Federiko Korija, Danijel Ivens, Fabio Fonjini, Marin Čilić, Kristofer Eubanks, Bernard Tomić, Huan Manuel Čerundolo, Petra Martić, Aliaksandra Sasnovič… Neki još igraju, drugi su spakovali kofere za povratak kući.

Ima tu, uvek, i novih nada, poput Dafne Mpeči Perikar, mlađe Đovanijeve sestre, koja je sa svega 16 godina, kao 1221. prva na svetu sa vajld-kartom u džepu, u utorak upisala svoju prvu pobedu na Rolan Garosu. Njena vršnjakinja i zemljakinja, Francuskinja Ksenija Efremova, dvostruko bolje plasirana, nije bila te sreće.

Mnogo je tu navijača raznog porekla. Uvek, naravno, ima i naših. Žestoke bitke na kvalifikacionom turniru vodile su Lola Radivojević i Nina Stojanović. Zdušnu podršku s tribina pružali su Dejan iz Jagodine i Andreja iz Niša, koji sada žive u Parizu, i koji su sa sobom poveli i dvojicu francuskih prijatelja Florantena i Tomu, da zajedno navijaju. Sreli smo ih na Nininom meču, posle pobede u prvom kolu.

Ovo su dani i kada se na kompleksu, kako se glavni turnir primiče, mogu da sretnu velike svetske zvezde kako treniraju i posle mirno šetaju do igračkog kluba. Otprilike od četvrtka pa nadalje, pažnja lovaca na selfije, po ceni već od 15 evra za dan, u oštroj konkurenciji i očekivanju da nalete Alkaraz, Siner i ini, sve je veća.

Sve je u znaku tenisa, još od izlaska iz stanice metroa "Por d'Otej", gde je, na ulici, postavljen prvi butik, pa do štandova unutar kompleksa na kome se na mišice utiskuju efemerne tetovaže sa znakom Rolan Garosa i rokom trajanja od nekoliko pranja. Dok orkestar daje štimung, na svetlo dana se, nakratko, iznose muški i ženski pehar, kupovi "Musketara" i "Sizan Langlen". Trenutak je to koji treba ovekovečiti.

A uzbuđenja tek slede. Biće, kao i uvek, poneka novina. Organizatori, tako, nameravaju da maksimalno podgreju atmosferu, pa će na "Šatrijeu" u pauzama između mečeva temperaturu decibelima na glavnom turniru dizati di-džejevi.

Nisu, naravno, u Parizu, zaboravili ni legendu pariskog grend-slema, Španca Rafaela Nadala, novopečenog penzionera od novembra prošle godine, koji je ovde u karijeri nanizao nedostižnih 14 trofeja. Rafa će, na radost gledalaca, biti gost na "svom" centralnom terenu u nedelju 25. maja, a ceremonija odavanja počasti Majorčaninu predviđena je posle tri odigrana meča u dnevnom programu. Posvećena mu je i izložba u Teniseumu.

Na prostoru ispred "najmlađeg" terena koji nosi ime po Simon Matje, podignutom usred Botaničke bašte, publika će imati priliku i da prisustvuje nesvakidašnjem video eksperimentu, gde će se prikazivati filmovi o životu tenisera i prenositi susreti s centralnog terena pod širokim uglom od 180 stepeni, dok će postojati i vizija iz perspektive glavnog sudije.

U međuvremenu, publika može da vreme između mečeva i predstojećih teniskih ushićenja prekrati, na primer, dobijanjem fotografije s sa svojim potpisom na kameri po uzoru na pobednike mečeva, upozna geološki sastav terena ili dobije informacije o ekološkim nastojanjima za očuvanje prirode na teniskom kompleksu.

Najmlađima su po ćoškovima iscrtali šarene teniske terene preko kojih prebacuju suđerastu lopticu. Možda se među njima krije i neki budući šampion. Od 4. do 9. juna, Rolan Garos će se delom "preseliti" i na pariski Trg Konkord. Tu će biti postavljena fan-zona s pet hiljada mesta, u koju će se ulaziti besplatno, pod uslovom da bude dovoljno mesta, i gde će se prenositi najzanimljiviji mečevi, dok će atmosferu, baš kao i na centralnom stadionu, podizati majstori za muzičkom miksetom. Sve u slavu tenisa.

MILIJARDU PREGLEDA

Prošlogodišnje izdanje Rolan Garosa potuklo je sve dosadašnje rekorde gledanosti. Tokom turnira, prisustvovalo je 675.080 posetilaca. Najviše ih je bilo u vikendu na otvaranju, čak 75.000. Video-zapisi s Rolan Garosa 2024. imali su čak milijardu pregleda.

DVE NEDELjE I JEDAN DAN

Kao i do sada, tri kola kvalifikacionog turnira traju od ponedeljka do petka, dok je subota dan predviđen za humanitarne aktivnosti i zabavu najmlađih koji će razmenjivati loptice sa svojim idolima, uživati u akrobatskim tačkama i, za najsrećnije među njima, dobijati rekete na poklon. Glavni turnir počinje u nedelju i traje dve sedmice i jedan dan, do 8. juna, kada se igra muško finale.

Foto: Goran Čvorović "Kuliranje" na ligenštulima

Foto: Goran Čvorović Sve u znaku žute loptice Foto: Goran Čvorović Poseta kao na glavnom turniru Foto: Goran Čvorović Zabava za najmlađe Foto: Goran Čvorović Selfi sa Ninom Stojanović Foto: Goran Čvorović Andrija, Floranten, Toma i Dejan Foto: Goran Čvorović Naš reporter s peharima