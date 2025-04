NOVAČE, DOBRO RAZMISLI! "Đoković više ništa ne može da osvoji"

Niko nije očekivao baš toliko loše izdanje Novaka Đokovića na startu mastersa u Monte Karlu, posebno nakon dobrih partija u Majamiju, gde je na mastersu stigao do finala u kojem je izgubio od Jakuba Menšika, ali nažalost, u Monaku smo videli samo bledu senku najboljeg igrača svih vremena.

Foto: Profimedia

Đoković je poražen u 2. kolu mastersa u Monte Karlu od Čileanca Alehandra Tabila sa 6:3, 6:4, ali način na koji je igrao najbolji teniser sveta svih vremena, boli njegove navijače.

Svestan je Novak da je odigrao nedopustivo loše, pa je čak to nazvao i „najgorim mečom“, ali sada ima mnogo onih koji kao da jedva čekaju da mu vide leđa.

Nikola Eskide, nekada 17. na svetu, poručio je za Eurosport da od Đokovića više ne očekuje vrhunske rezultate.

- Očigledno je da je Novak na nizbrdici. Ja više ne vidim da on može da osvoji neku gren slem titulu. To je postalo previše komplikovano za njega“, poručio je Eskide.

Zatim je pokušao to da objasni na primeru ostalih članove „Velike četvorke“ tenisa.

- Nažalost po njega, što više pokušava da igra, to više ima problema. To se dogodilo i Rodžeru Federeru, Rafaelu Nadalu i Endiju Mariju. Što više pokušavate, to je više fizičkih problema, a to vas samelje.

Već smo se na početku godine pitali šta će se dogoditi sa Novakom. Kada znamo šta je sve postigao, to neće više biti u stanju. Ne samo takve podvige nego ni na ostalim tirnira na kojima bude igrao. Neće više biti takmičenja na kome izgubi samo po neki set“, poručio je Eskide.

