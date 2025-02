"O ČEMU ONI TO PRIČAJU": Francuz progovorio o mogućoj saradnji sa Goranom Ivaniševićem

Ugo Humbert au sujet de la rumeur Ivanisevic : « Je préfère avoir quelqu’un qui parle français, afin de m’exprimer, dire ce que je pense et comprendre, aussi. J’ai vu qu’on évoquait Goran, mais je me suis dit « de quoi ils parlent ? (rires) » https://t.co/HwiL8KjFv6 — We Love Tennis (@Welovetennis) February 11, 2025