"NOĆIMA NE SPAVAM!" Novak Đoković zabrinuo navijače pred nastavak Australijan opena

Najbolji teniser sveta Novak Đoković rekao je uoči duela trećeg kola Australijan opena protiv Tomasa Martina Ečeverija da mu žreb nije nimalo lak i da Argentinac trenutno igra tenis života na tvrdoj podlozi. "Bio sam toliko puta u sličnim situacijama da znam šta mi je činiti", istakao je Đoković.

- Imam puno nedostataka u igri, ali u trećem sam kolu, našao sam način da pobedim u dva duga meča. Dobra strana gren slema je što uvek imam dan odmora i treninga između mečeva. Poslednjih pet-šest noći nisu bile idealne u smislu odmora i spavanja. Pokušaću na narednom treningu da usavršavam određene detalje, biomehaničke elemente, taktičke zamisli, ali se te stvari ne popravljaju preko noći, čega sam svestan. Intenzitet i nivo turnira se podiže, protivnici su sve bolji, rekao je Đoković srpskim izveštačima iz Melburna.

Na konstataciju da mu nije prvi put da "preživljava komplikacije" na početku gren slema, Đoković je rekao da kod njega sve ide spontano.

- U pitanju je proces usklađivanja toga kako se osećaš na terenu i van njega, pronalaženja ravnoteže. Sada se već nalazim pri kraju virusne infekcije, ali to me je dosta sputavalo da dam maksimum koji znam da pružim, jer kada se loše osećate i borite se sa bolešću nemate tu oštrinu. Osećam da mi to nedostaje, pogotovo na forhend strani. Načinio sam dosta grešaka do sada i često me protivnici uhvate iznenađenog, na pogrešnoj nozi. Osećam da se ne krećem dobro, a to je razlog i zbog čega servis stoji, objasnio je Đoković.

Kada igraju Novak Đoković i Tomas Martin Ečeveri?

Meč Đokovića i Ečeverija u trećem kolu Australijan opena počinje u petak u devet časova po srednjoevropskom vremenu i prenos možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

