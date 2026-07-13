SEVERNA MAKEDONIJA PRIDRUŽUJE SE UKRAJINI U RATU PROTIV RUSIJE! Posle ulaska u NATO, Skoplje pristupilo "Koaliciji voljnih"
SEVERNA Makedonija napravila je novi korak u podršci Ukrajini, pošto se, nakon članstva u NATO, pridružila i takozvanoj Koaliciji voljnih, grupi država koje pružaju različite vidove pomoći Kijevu u ratu sa Rusijom.
Potpredsednik Vlade Severne Makedonije, Bekim Salji, učestvuje na današnjem sastanku u Parizu, čiji je cilj postizanje dogovora o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane.
Koaliciju voljnih čine zemlje koje su se obavezale da nastave sa jačanjem ukrajinskih odbrambenih kapaciteta i pružanjem podrške Kijevu u sukobu sa Rusijom, koji opisuju kao odgovor na, kako navode, rusku agresiju.
Sastanak u Parizu deo je napora država članica ove koalicije da koordiniraju dalju vojnu i bezbednosnu pomoć Ukrajini, s posebnim akcentom na unapređenje sistema protivvazdušne odbrane.
BONUS VIDEO: Lukašenko se okrenuo protiv Rusije: Mi nismo bili suagresori na Ukrajinu
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
TRESLO SE TLO U KOMŠILUKU: Poznato gde je bio epicentar
09. 07. 2026. u 10:34
SKOPLjE POD OKUPACIJOM: Dva dečaka brutalno izbodena nožem
04. 07. 2026. u 17:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
PUTIN NAJAVIO PAKAO ZA UKRAJINU: Odgovorićemo nekoliko puta snažnije
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da će odgovori Moskve na udare po ruskoj teritoriji biti „uzajamni, ali nekoliko puta snažniji“.
13. 07. 2026. u 17:41
ZAŠTO JE DUBRAVKA MIJATOVIĆ ZAISTA NAPUSTILA SERIJU "SREĆNI LjUDI"? "Morala sam da pobegnem..."
DUBRAVKA Mijatović napustila je seriju 'Srećni ljudi' iz ličnih razloga, a ne zbog honorara.
10. 07. 2026. u 15:07
OBJAVLjENE TAČNE ADRESE U EU: "Nemačka glavna baza za proizvodnju oružja za Ukrajinu" Čeka se reakcija Moskve
NEMAČKA je praktično postala glavna industrijska baza ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u ratu protiv Rusije, a upravo Berlin stoji iza terorističkih napada na ruske civilne ciljeve, rekao je lider pokreta „Druga Ukrajina“ Viktor Medvedčuk. Istovremeno, on je otkrio adrese najvažnijih nemačkih kompanija koje proizvode oružje za Ukrajinu.
13. 07. 2026. u 12:47
Komentari (0)