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SEVERNA MAKEDONIJA PRIDRUŽUJE SE UKRAJINI U RATU PROTIV RUSIJE! Posle ulaska u NATO, Skoplje pristupilo "Koaliciji voljnih"

Novosti online

13. 07. 2026. u 14:24

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SEVERNA Makedonija napravila je novi korak u podršci Ukrajini, pošto se, nakon članstva u NATO, pridružila i takozvanoj Koaliciji voljnih, grupi država koje pružaju različite vidove pomoći Kijevu u ratu sa Rusijom.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПРИДРУЖУЈЕ СЕ УКРАЈИНИ У РАТУ ПРОТИВ РУСИЈЕ! После уласка у НАТО, Скопље приступило Коалицији вољних

Foto: Daniren/Alamy/Profimedia

Potpredsednik Vlade Severne Makedonije, Bekim Salji, učestvuje na današnjem sastanku u Parizu, čiji je cilj postizanje dogovora o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane.

Koaliciju voljnih čine zemlje koje su se obavezale da nastave sa jačanjem ukrajinskih odbrambenih kapaciteta i pružanjem podrške Kijevu u sukobu sa Rusijom, koji opisuju kao odgovor na, kako navode, rusku agresiju.

Sastanak u Parizu deo je napora država članica ove koalicije da koordiniraju dalju vojnu i bezbednosnu pomoć Ukrajini, s posebnim akcentom na unapređenje sistema protivvazdušne odbrane.

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