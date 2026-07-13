Svet

PRVI DOKUMENTOVAN SLUČAJ: Amerikanci izveli nešto potpuno novo, pogledajte akciju dronova-čamaca u Iranu (VIDEO)

В.Н.

13. 07. 2026. u 18:12

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AMERIČKA Centralna komanda je objavila video-snimke udara na iranska vojna pristaništa, u kojima je koristila čamce sa daljinskim upravljanjem.

ПРВИ ДОКУМЕНТОВАН СЛУЧАЈ: Американци извели нешто потпуно ново, погледајте акцију дронова-чамаца у Ирану (ВИДЕО)

Foto: X printskrin/Disclose.tv

Ovo je prvi dokumentovani slučaj američke upotrebe čamaca-kamikaza u borbenim operacijama.

Tramp obnavlja blokadu Irana

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da ponovo stupa na snagu pomorska blokada Irana, a da je Ormuski moreuz "otvoren i ostaće otvoren", pod kontrolom SAD.

"Sve druge zemlje će moći da slobodno koriste moreuz. SAD će od danas biti Čuvar Ormuskog Moreuza, i kao takva, poštenja radi, naplaćivati 20 odsto vrednosti svog tereta kako bi nadoknadila troškove uspostavljanja bezbednosti u ovom rizičnom delu sveta", rekao je Tramp u objavi na društvenim mrežama.

(RT)

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