PRVI DOKUMENTOVAN SLUČAJ: Amerikanci izveli nešto potpuno novo, pogledajte akciju dronova-čamaca u Iranu (VIDEO)

AMERIČKA Centralna komanda je objavila video-snimke udara na iranska vojna pristaništa, u kojima je koristila čamce sa daljinskim upravljanjem.

Foto: X printskrin/Disclose.tv

Ovo je prvi dokumentovani slučaj američke upotrebe čamaca-kamikaza u borbenim operacijama.

JUST IN - U.S. military releases footage of deploying naval suicide drones to bomb already destroyed Iranian military dockyards.pic.twitter.com/6fFUYvJJjf — Disclose.tv (@disclosetv) July 13, 2026

Tramp obnavlja blokadu Irana

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da ponovo stupa na snagu pomorska blokada Irana, a da je Ormuski moreuz "otvoren i ostaće otvoren", pod kontrolom SAD.

"Sve druge zemlje će moći da slobodno koriste moreuz. SAD će od danas biti Čuvar Ormuskog Moreuza, i kao takva, poštenja radi, naplaćivati 20 odsto vrednosti svog tereta kako bi nadoknadila troškove uspostavljanja bezbednosti u ovom rizičnom delu sveta", rekao je Tramp u objavi na društvenim mrežama.

(RT)