PRVI DOKUMENTOVAN SLUČAJ: Amerikanci izveli nešto potpuno novo, pogledajte akciju dronova-čamaca u Iranu (VIDEO)
AMERIČKA Centralna komanda je objavila video-snimke udara na iranska vojna pristaništa, u kojima je koristila čamce sa daljinskim upravljanjem.
Ovo je prvi dokumentovani slučaj američke upotrebe čamaca-kamikaza u borbenim operacijama.
Tramp obnavlja blokadu Irana
Američki predsednik Donald Tramp objavio je da ponovo stupa na snagu pomorska blokada Irana, a da je Ormuski moreuz "otvoren i ostaće otvoren", pod kontrolom SAD.
"Sve druge zemlje će moći da slobodno koriste moreuz. SAD će od danas biti Čuvar Ormuskog Moreuza, i kao takva, poštenja radi, naplaćivati 20 odsto vrednosti svog tereta kako bi nadoknadila troškove uspostavljanja bezbednosti u ovom rizičnom delu sveta", rekao je Tramp u objavi na društvenim mrežama.
(RT)
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