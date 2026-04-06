SVE JE SPREMNO! Startuje 39. Beogradski maraton

Završne pripreme za 39. Beogradski maraton su u punom jeku, a organizatori najavljuju da će 18. i 19. aprila sve biti spremno za vrhunski trkački spektakl.

Prvi put u istoriji, Beogradski maraton održaće se tokom dva dana, s obzirom na to da će sve trke biti razdvojene, pa će se tako u subotu 18. aprila sa početkom u 9 časova trčati polumaraton. Trka na 10 kilometara zakazana je istog dana u 18 časova, dok će se maratonska trka održati u nedelju od 8 časova. Start i cilj biće na Trgu Republike.

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš najavio je da se ove godine očekuju izuzetno kvalitetne trke u polumaratonu i maratonu u obe konkurencije:

- Obezbedili smo učešće preko 30 elitnih trkača, prevashodno iz Kenije i Etiopije i svi se nadamo da bi mogao da bude oboren rekord maratonske trke“, rekao je direktor Beogradskog maratona Darko Habuš.

On je podsetio da je najbolje vreme na deonici od 42 milometra i 195 metara u Beogradu istrčao Kenijac Džafet Kosgei sada već davne 2006. godine u vremenu 2:10:54.

- Svi elitni maratonci koji dolaze na trku ove godine imaju rezultate daleko ispod dva sata i osam minuta. Treba naglasiti da nova trasa staze mnogo više pogoduje trkačima, mnogo je brža, a obezbeđeni su i pejseri tako da smo se potrudili da osiguramo najbolje moguće uslove kako bi bio oboren rekord staze koji je star dve decenije. Među takmičarima će biti i čuveni makedonski maratonac Dario Ivanovski, koji će pred beogradskom publikom biti veoma motivisan da ostvari zapažen rezultat. Treba istaći i da kada je reč o polumaratoncima, dolaze nam trkači koji imaju lične rekorde koji su znatno ispod 62 minuta tako da i tu očekujemo napad na rekord staze“, poručio je Habuš.

Trka na 42 kilometra i 195 metara biće ujedno i državno prvenstvo u maratonu, a po rečima Habuša najmasovniji sportski događaj u Srbiji ponovo će opravdati svoj epitet:

- Očekuje se 15 hiljada trkača, a ovaj događaj biće nam test takmičenje i na neki način generalna proba za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra kome će Beograd biti domaćin 2027. godine. Moram da naglasim da veliku pomoć i podršku i ove godine imamo od strane Grada Beograda, koji je generalni pokrovitelj, i svih gradskih i komunalnih službi, kao i policije, medicinskih službi i Crvenog krsta. Kao i svake godine stvorena je prava sinergija kako bi smo u Beogradu imali još jedan vrhunski sportsko-turistički događaj, koji će u svet poslati najlepšu moguću sliku“, zaključio je Habuš.