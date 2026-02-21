NAJHLADNOKRVNIJI NOKAUT SVIH VREMENA! Zaboravio šest nedelja života zbog nokauta, a onda se vratio u ring - i zaprepastio svet (VIDEO)

Kada bi se pravio izbor za "Najbolji nokaut svih vremena" ovaj koji je pred vama možda ne bi pobedio, ali bi izazvao dosta diskusija.

Screenshot

U ringu su rukavice ukrstili Japanac Džin Sasaki i Filipinac Marlon Pagalpalan.

Nakon nekoliko obostranih dobrih poteza na startu 2. runde, Sasaki, koji je na strašan način izgubio prethodni, junski meč (više o tome u nastavku ovog teksta) kao da se sklupčao, dozvolivši Filipincu da za osam sekundi uputi 20 udaraca.

A onda se desio iznenadni odgovor - kroše koji je Pagalpalana poslao na tlo.

Nokaut koji je ozvaničio kraj borbe.

Evo i dva video snimka tog Sasakijevog majstorskog poteza kojim je nokautirao rivala sa Filipina:

🇯🇵SASAKI SCORES KO



Jin Sasaki bounces back from his loss to Brian Norman with a huge Round 2 KO win over Marlon Pagalpalan in Tokyo pic.twitter.com/C5kqvJTewX — Tokkerū (@ATokkers5) February 19, 2026

🇯🇵JIN SASAKI WITH A STATEMENT KO 💥



Jin Sasaki demolishes Marlon Pagalpalan in Round 2 in Tokyo.

Massive comeback after the Brian Norman loss.



The forward pressure.

The finish.

The message:

“Just wait for me, the world！！”

🎥@perocyo41 pic.twitter.com/ibvH4rgGrm — ボクシング｜おふろ♨️会員 Furo BOXe (@perocyo41) February 20, 2026

A evo i priče, uz video snimak, kako je Džin Sasaki zaboravio šest nedelja svog života usled doživljenog nokauta.

Ako vas zanima sport, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sudija morao da uspava MMA borca