NAJHLADNOKRVNIJI NOKAUT SVIH VREMENA! Zaboravio šest nedelja života zbog nokauta, a onda se vratio u ring - i zaprepastio svet (VIDEO)

Kada bi se pravio izbor za "Najbolji nokaut svih vremena" ovaj koji je pred vama možda ne bi pobedio, ali bi izazvao dosta diskusija.
U ringu su rukavice ukrstili Japanac Džin Sasaki i Filipinac Marlon Pagalpalan.
Nakon nekoliko obostranih dobrih poteza na startu 2. runde, Sasaki, koji je na strašan način izgubio prethodni, junski meč (više o tome u nastavku ovog teksta) kao da se sklupčao, dozvolivši Filipincu da za osam sekundi uputi 20 udaraca.
A onda se desio iznenadni odgovor - kroše koji je Pagalpalana poslao na tlo.
Nokaut koji je ozvaničio kraj borbe.
Evo i dva video snimka tog Sasakijevog majstorskog poteza kojim je nokautirao rivala sa Filipina:
A evo i priče, uz video snimak, kako je Džin Sasaki zaboravio šest nedelja svog života usled doživljenog nokauta.
