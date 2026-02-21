Ostali sportovi

NAJHLADNOKRVNIJI NOKAUT SVIH VREMENA! Zaboravio šest nedelja života zbog nokauta, a onda se vratio u ring - i zaprepastio svet (VIDEO)

21. 02. 2026. u 14:16

Kada bi se pravio izbor za "Najbolji nokaut svih vremena" ovaj koji je pred vama možda ne bi pobedio, ali bi izazvao dosta diskusija.

U ringu su rukavice ukrstili Japanac Džin Sasaki i Filipinac Marlon Pagalpalan.

Nakon nekoliko obostranih dobrih poteza na startu 2. runde, Sasaki, koji je na strašan način izgubio prethodni, junski meč (više o tome u nastavku ovog teksta) kao da se sklupčao, dozvolivši Filipincu da za osam sekundi uputi 20 udaraca.

A onda se desio iznenadni odgovor - kroše koji je Pagalpalana poslao na tlo.

Nokaut koji je ozvaničio kraj borbe.

Evo i dva video snimka tog Sasakijevog majstorskog poteza kojim je nokautirao rivala sa Filipina:

A evo i priče,  uz video snimak, kako je Džin Sasaki zaboravio šest nedelja svog života usled doživljenog nokauta.

