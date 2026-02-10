"TO PITANJE SMO REŠILI" Lukašenko: Belorusija do kraja godine pokreće domaću proizvodnju municije
BELORUSIJA bi do kraja godine trebalo da uspostavi domaću proizvodnju najtraženije municije, izjavio je predsednik te zemlje Aleksandar Lukašenko, istakavši da zemlja mora da ojača svoje odbrambene kapacitete.
On je podsetio da je u Belorusiji svojevremeno postavljen zadatak uspostavljanja domaće proizvodnje patrona.
- To pitanje smo rešili. Bacači granata ostaju neizostavan element svake borbe, posebno kod nas, imajući u vidu uslove kojima raspolažemo, prirodne uslove. Zato municija za bacače granata mora biti domaće proizvodnje. Osim toga, treba razumeti da se sva municija može dobro skladištiti. Takođe smo u mogućnosti da ih proizvodimo u dovoljnim količinama i odlažemo u skladišta - naveo je Lukašenko na savetovanju o opremanju oružanih snaga i unapređivanju vojno-industrijskog kompleksa, prenosi Telegram kanal „Pul prvog“.
Beloruski lider je saopštio da se u savremenim uslovima samodovoljnom može smatrati samo ona država koja je pre svega sposobna da omogući sopstvenu bezbednost u vojnoj sferi, ukazavši na jačanje vojnog kontingenta duž granica Belorusije, posebno sa strane Poljske.
- Shvatamo da se to ne radi bez razloga. Ljudi ne troše novac na tenkove i municiju tek tako. Zato sam svojevremeno, uzimajući u obzir Specijalnu vojnu operaciju Rusije, doneo odluku da se pristupi još ozbiljnijem jačanju naših odbrambenih kapaciteta - konstatovao je Lukašenko.
Oružje u ukrajinskom sukobu
Konvencionalno oružje i dalje igra glavnu ulogu na bojnom polju, kao što pokazuje sukob u Ukrajini, kazao je predsednik Belorusije.
- Tokom rata u Ukrajini i dalje vidimo da konvencionalno naoružanje ima veliku ulogu. Artiljerija i artiljerijska municija kalibra 152 milimetara. Sistemi ‘grad’ pokazali su se kao veoma efikasni i danas imaju značajnu ulogu na bojnom polju - dodao je beloruski predsednik.
Vidite šta se dešava u Zapadnoj Evropi – najveće evropske kompanije proizvode sve više municije, zaključio je Lukašenko, napomenuvši da je, kako pokazuje vojno iskustvo, potrošnja ovakve municije ogromna.
Ranije je Lukašenko izjavio da se bez klasičnog naoružanja — pištolja, automata, mitraljeza i bacača granata — kao i bez običnog vojnika, ne može zamisliti savremeno ratovanje.
