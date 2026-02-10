BELORUSIJA bi do kraja godine trebalo da uspostavi domaću proizvodnju najtraženije municije, izjavio je predsednik te zemlje Aleksandar Lukašenko, istakavši da zemlja mora da ojača svoje odbrambene kapacitete.

Foto: Jandeks.ru i Njus.ru

On je podsetio da je u Belorusiji svojevremeno postavljen zadatak uspostavljanja domaće proizvodnje patrona.

- To pitanje smo rešili. Bacači granata ostaju neizostavan element svake borbe, posebno kod nas, imajući u vidu uslove kojima raspolažemo, prirodne uslove. Zato municija za bacače granata mora biti domaće proizvodnje. Osim toga, treba razumeti da se sva municija može dobro skladištiti. Takođe smo u mogućnosti da ih proizvodimo u dovoljnim količinama i odlažemo u skladišta - naveo je Lukašenko na savetovanju o opremanju oružanih snaga i unapređivanju vojno-industrijskog kompleksa, prenosi Telegram kanal „Pul prvog“.

Beloruski lider je saopštio da se u savremenim uslovima samodovoljnom može smatrati samo ona država koja je pre svega sposobna da omogući sopstvenu bezbednost u vojnoj sferi, ukazavši na jačanje vojnog kontingenta duž granica Belorusije, posebno sa strane Poljske.

- Shvatamo da se to ne radi bez razloga. Ljudi ne troše novac na tenkove i municiju tek tako. Zato sam svojevremeno, uzimajući u obzir Specijalnu vojnu operaciju Rusije, doneo odluku da se pristupi još ozbiljnijem jačanju naših odbrambenih kapaciteta - konstatovao je Lukašenko.

Oružje u ukrajinskom sukobu

Konvencionalno oružje i dalje igra glavnu ulogu na bojnom polju, kao što pokazuje sukob u Ukrajini, kazao je predsednik Belorusije.

- Tokom rata u Ukrajini i dalje vidimo da konvencionalno naoružanje ima veliku ulogu. Artiljerija i artiljerijska municija kalibra 152 milimetara. Sistemi ‘grad’ pokazali su se kao veoma efikasni i danas imaju značajnu ulogu na bojnom polju - dodao je beloruski predsednik.

Vidite šta se dešava u Zapadnoj Evropi – najveće evropske kompanije proizvode sve više municije, zaključio je Lukašenko, napomenuvši da je, kako pokazuje vojno iskustvo, potrošnja ovakve municije ogromna.

Ranije je Lukašenko izjavio da se bez klasičnog naoružanja — pištolja, automata, mitraljeza i bacača granata — kao i bez običnog vojnika, ne može zamisliti savremeno ratovanje.

(Sputnjik)

