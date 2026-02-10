LEKARI PREDLOŽILI MAJCI DA UBIJE BEBU: Ono što se potom desilo, raspametilo je svet

Čuda su moguća. Ako vam neko drugačije kaže, pokažite mu ovu priču.

Foto: Depositphotos

Te 2001. godine, 19. marta, Stejsi Guden-Krendl je u Galfportu, u američkoj saveznoj državi Misisipi, morala hitno u porodilište.

Porođaj je počeo više nego četiri meseca pre roka.

Beba je rođena bez otkucaja srca. Doktori su uspeli da srčani mišić odmah pokrenu, ali...

Sa težinom od svega 935 grama, sa krvarnjem u predelu mozga, sa čitavom nedeljom provedenom na aparatima za održavanje u životu, Stejsin sinčić bio je više van ovog sveta nego u njemu.

Verujući da će, čak i ako preživi, provesti ostatak života u vegetatinom stanju, odnosno "kao biljka", lekari su majci predlagali da isključe aparate.

Da se od svoje bebe oprosti.

Ali, Stejsi Guden-Krendl je verovala u čudo.

I, kako je vera bez dela - mrtva vera, rekla je lekarima: ostavite ga na apartima, on je moj sin, i ja ću biti uz njega dokle god, i kakav god da je.

Ta ljubav, a bez nje ništa dobro i ne biva, ganula je doktore.

Sinčića, Derika Hola, ostavili su u životu.

Proveo je pet meseci na odeljenju intezivne nege, u inkubatoru, dišući na ventilatoru. Tek tada je pušten kući.

Tokom prve dve godine života često su morali da ga vraćaju u bolnicu, jer je muku mučio sa astmom.

Ali, majčina ljubav, njena vera da će moći da živi kao i ostala deca, njen trud da tako i bude - pomagali su i u najtežim trenucima.

Sa četiri godine je već mogao da trči sa vršnjacima i da ih juri, skidajući im tzv. "zastavice" koje vise o pojasu. U Americi je to omiljeni sport za mališane, takozvani "fleg fudbal", beskontaktna verzija američkog fudbala u kojoj protivnika zaustavljate tako što mu jednu od tračica, nazvanih zastavice, koje vise o pojasu, skinete dok s loptom u ruci pokušava da protrči pored vas.

Fleg fudbal / Foto: Depositphotos

Mali Derik Hol je trčao, srećan.

Majka ga je gledala uz aut liniju, još srećnija.

Dvadeset godina kasnije, Derik Hol je na terenu, u dresu Sijetl Sihoksa, kao lajnbeker, odnosno odbrambeni igrač, trčao za za igračima Nju Inglanda.

Derik Hol, desno / FOTO: Tanjug/AP

I, ne samo da je trčao, već je u minuloj noći, između nedelje i ponedeljka, sa Sijetlom igrao protiv Nju Inglanda, uradio i najslađu stvar koju defanzivci mogu da izvedu - oborio je suparničkog kvoterbeka dok je još imao loptu u ruci.

"Sek". I to dvaput.

I to u Superboulu, finalu NFL lige.

Od minule noći, "mali" Derik Hol je - velikan.

On je - osvajač Superboula.

A toga ne bi bilo bez majčine ljubavi. I one vere u čudo.

Samo sa njom se čuda i dešavaju.

Derik Hol - dete iz inkubatora osvajač 60. Superboula sa Sijetl Sihoksima / FOTO: Tanjug/AP

Seattle Seahawks LB Derick Hall was born at 23 weeks.



He had no heartbeat and doctors gave him a 1% chance of survival.



But his mom refused to take him off life support.



Today he's playing in the Super Bowl. pic.twitter.com/4JrIJRHGfn — LifeNews.com (@LifeNewsHQ) February 8, 2026

