SVET JE ZATEČEN: "Smuvali" se "kod Jokića"?! Kim Kardašijan ima novog dečka, nećete nikad pogoditi ko je!

Najnovije vesti iz sveta "šoubiznisa" iznenadile su mnoge.

Foto: Profimedia

Kim Kardašijan i Luis Hamilton, dve najprepoznatljivije svetski poznate ličnosti u svojim sferama života, rasplamsale su brojne glasine nakon što su se pojavili izveštaji o tajnom romantičnom vikendu koji su njih dvoje proveli na jednoj elitnoj engleskoj seoskoj lokaciji.

Prema pisanju listova kao što su "The Sun", "Daily Mail" i drugih britanskih medija, 45-godišnja rijaliti zvezda 41-godišnji šampion Formule 1 proveli su intimna 24 sata u luksuznom Estel Manoru u Kotsvoldsu, što je prvi put da je obelodanjeno da su njih dvoje u romantičnom odnosu..

Izvori su rekli za "San" da je Kardašijan napustila Los Anđeles u subotu, 1. februara svojim privatnim avionom vrednim 100 miliona funti, te da je sletela na aerodrom Oksford popodne tog dana . Putovanje od aerodroma do Estel Manora (kantri kluba druge kategorije, koji vole svetske zvezde) trajalo je samo devet minuta automobilom. Sat vremena nakon njenog dolaska, Hamilton je navodno sleteo na imanje helikopterom koji je početeo sa londonskog heliodroma Batersi, čime je počeo njihov koliko tajan koliko i raskošan vikend.

Kim Kardashian and Lewis Hamilton are reportedly dating, according to The Sun.



The pair allegedly spent the night at the Estelle Manor in the Cotswolds, enjoying exclusive access to the spa, couples' massages, and a private dinner before leaving together this morning. pic.twitter.com/oSMGJLwsCt — 📸 (@metgalacrave) February 2, 2026

Obezbeđenje je bilo na prilično visokom nivou tokom njihovog boravka.

Kardašijanova je bila u pratnji dva telohranitelja, dok je Hamilton imao svog ličnog "službenika za zaštitu". Ipak, kako je "Dejli mejl" napomenuo, članovi obezbeđenja su se držali po strani kako bi osigurali privatnost para.

Njih dvoje su navodno delili apartman u glavnom delu kuće, koji košta preko 1.000 funti po noćenju, i imali su ekskluzivni pristup spa centru i bazenu objekta. Insajderi su atmosferu opisali kao "veoma romantičnu", a par je rezervisao masažu za dvoje i uživao u privatnoj večeri daleko od ostalih gostiju. Procenjeni ukupni troškovi za sobu, spa centar i ostale pogodnosti mogli su da dostignu 120.000 funti, prema istom izvoru.

Ni Kardašijanova ni Hamilton nisu objavili ništa o svom susretu na društvenim mrežama, što je samo podstaklo spekulacije o ozbiljnosti njihove veze. Jedan očevidac je rekao za "San" da je, dok je Hamilton izašo kroz glavni ulaz,Kim Kardašijan je diskretno izvedena na sporedni.

"Isticala se sa svojih svojih osam kofera i ogromne luksuzne torbe", rekao je svedok. Par se odjavio pre 11 časova pre podne u nedelju, 2. februara. Kasnije tog dana, Kardašijanova je viđena u iznenadnoj poseti Selfridžu u Londonu, što je dodalo još jedan sloj intrige njenom burnom putovanju.

Otkud to da su Luis Hamilton i Kim Kardašijan zajedno i kakve veze "Jokićev" Denver ima s tim?

Tajni vikend desio se nakon godina prijateljskih odnosa između dve zvezde. Obe su prisustvovale novogodišnjoj zabavi Kejt Hadson u Aspenu, u Koloradu - "gradu Nikole Jokića", naše i svetske NBA zvezde. Izgleda da je baš u "gradu Nagetsa", u kome bilista i srpski košarkaš, i došlo do krunisanja dugogodišnjeg poznastva - vezom.

Njihovi putevi su se ranije ukrstili u nekoliko navrata, uključujući i dodelu nagrada Vol strit žurnala za inovatore 2021. godine, kada je Hamilton objavio fotografiju iza scene sa Kardašijanovom, uz komentar "kakva čast biti prepoznat među grupom tako izuzetnih talenata".

Kim Kardashian ve Lewis Hamilton’ın bir ilişkiye başladığı iddia edildi. pic.twitter.com/y7sHQ1Br5i — Onedio (@onedio) February 2, 2026

Ali, znaju se oni i od ranije. Recimo, 2014. su fotografisani zajedno na dodeli nagrada GQ "Muškarci godine" u Londonu, svako u pratnji svojih tadašnjih partnera - Kanjea Vesta i Nikol Šerzinger. Hamilton je dugo bio prijatelj sa porodicom Kardašijan, a njena majka Kris Džener je viđena kako ga bodri na Velikoj nagradi Monaka, dok je njena sestra Kendal Džener bila među njegovim prijateljima.

Formula 1'in yıldız ismi Lewis Hamilton ile Kim Kardashian'ın aşk yaşadığı hatta ikilinin İngiltere'deki Estelle Manor'da romantik bir hafta sonu geçirdiği öne sürüldü. pic.twitter.com/vVwqCOFjYA — Mynet (@mynet) February 2, 2026

Šampion F1 je proveo Uskrs 2015. sa porodicom Kardašijan-Vest, što je sam Kanje Vest opisao sa entuzijazmom:

- Luis Hamilton je kod mene i puštamo muziku u mom studiju. Imamo uskršnji branč i cela porodica je tamo, porodica moje žene, moji prijatelji, svi. I svi pitaju: 'Kakva je ovo muzika?' A ja kažem: 'To je muzika Luisa Hamiltona.' Oni kažu: 'O, Bože. Stvarno je dobra!“

I Kim i Luis su izašli iz čuvenih veza

Kim Kardašijan i Luis Hamilton imaju sada već čuvene veze za sobom.

Ona se razvela od Kanjea Vesta 2022. godine, a sa tim čuvenim reperom ima četvoro dece - Norta, Sejnta, Čikago i Psalma. Takođe je bila u vezi sa bivšim zvezdama SNL-a Pitom Dejvidsonom i zvezdom NFL-a Odelom Bekamom mlađim, a ova poslednja veza je navodno završena u aprilu 2024.

Hamilton je i sam "čuven" po svojim bivšima - povremeno je bio u vezi sa Nikol Šerzinger od 2007. do 2015. godine, a nedavno je povezivan sa manekenkom Ešli Mur i pevačicom Rej. Takođe se priča da ima veze sa zvezdama poput Rijane, Šakire i Sofije Vergare.

Sofija Vergara / Foto: Profimedia

Uprkos javnom insistiranju Kardašijan u septembru 2025. da "ne traži nikoga novog" (rekla Džimiju Falonu iz emisije "The Tonight Show": - Nemam vremena, učim. A kada završim to, otvoriću se. I tako... otvorila sam se, ali nisam nikoga našla), kasnije je nagovestila tajnog novog dečka u emisiji „The Kardashians“ na Huluu.

- Imala sam nameru da ostanem sama. Potpuno sam vas lagala. priznala je u ispovesti. - Mislite da ne izlazim i ne želim ljubav i pažnju? Biće da me ne poznajete.

Što se tiče Hamiltona, britanski vozač trenutno vozi za Ferari i iako nije najbolji kao nekad, i dalje je - istinska zvezda, ne samo Formule 1, već i van sporta.

