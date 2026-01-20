SKANDAL! Hrvatski bezobrazluk nema granicu
DOKLE više?
Hrvati se ne obaziru na pravila, za njih ništa ne vredi i rade šta hoće...Naime, Evropska rukometna federacija (EHF) nije odobrila da se tokom utakmica reprezentacije Hrvatske na Evropskom prvenstvu u rukometu pušta pesma Marka Perkovića Tompsona, međutim to nije sprečilo navijače da se ona opet čuje u Malmeu.
Tako je posle pobede nad Holandijom (35:29) cela tribina zapevala zabranjenu pesmu.
Navijači su pevali "Ako ne znaš šta je bilo" kada su im rukometaši Hrvatske prišli da ih pozdrave i zahvale se na podršci tokom svih 60 minuta...
Možda je došlo vreme za neku kaznu i reakciju EHF-a kojom bi naučili Hrvate kulturi i lepom ponašanju.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
USTAŠKA POSLA! Hrvati zgrozili ceo svet na Evropskom prvenstvu
19. 01. 2026. u 06:25
KATASTROFA! Nakon eliminacije sa Evropskog prvenstva nove loše vesti za Srbiju
20. 01. 2026. u 06:03
KRIZA GRAĐANA, ŠANSA ZA NORVEŽANE: Ranjena zver stiže na sever Evrope
PREDSTOJEĆI duel u Ligi šampiona između Bodo Glima i Mančester sitija na „Aspmira” stadionu donosi zanimljiv okršaj ekipa koje se nalaze u potpuno različitim formama i takmičarskim situacijama.
20. 01. 2026. u 08:24 >> 10:05
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.
20. 01. 2026. u 16:16
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)