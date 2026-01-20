SKANDAL! Hrvatski bezobrazluk nema granicu

DOKLE više?

Hrvati se ne obaziru na pravila, za njih ništa ne vredi i rade šta hoće...Naime, Evropska rukometna federacija (EHF) nije odobrila da se tokom utakmica reprezentacije Hrvatske na Evropskom prvenstvu u rukometu pušta pesma Marka Perkovića Tompsona, međutim to nije sprečilo navijače da se ona opet čuje u Malmeu.

Tako je posle pobede nad Holandijom (35:29) cela tribina zapevala zabranjenu pesmu.

Navijači su pevali "Ako ne znaš šta je bilo" kada su im rukometaši Hrvatske prišli da ih pozdrave i zahvale se na podršci tokom svih 60 minuta...

Možda je došlo vreme za neku kaznu i reakciju EHF-a kojom bi naučili Hrvate kulturi i lepom ponašanju.

