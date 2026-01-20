Ostali sportovi

SRPSKA POSLA! On je posle pobede nad Nemačkom predvideo sunovrat Srbije na Evropskom prvenstvu

Новости онлине

20. 01. 2026. u 11:28

ZAVRŠILA je Srbija takmičenje na Evropskom prvenstu!

СРПСКА ПОСЛА! Он је после победе над Немачком предвидео суноврат Србије на Европском првенству

Foto: Profimedia

Dobili su naši Srbije utakmicu protiv Nemačke, a onda... Došao je poraz od Austrije i kraj sna o drugoj fazi Evropskog prvenstva. Istina, mnogi su se pribojavali utakmice protiv lakšeg protivnika, ali jedan čovek je uspeo da pogodi baš sve i to pre dva dana.

Zanimljivo je to što je ovakav rasplet čitave situacije na EP kada je Srbija u pitanju najavio poljski novinar i komentator Maćej Vojs, koji je nakon trijumfa Srbije protiv Nemačke prognozirao šta će se desiti kasnije.

Pomenuo je i prijateljske utakmice njegove zemlje sa "orlovima" pre turnira.

- Poljska - Srbija 33:32

Poljska - Srbija 32:32

Srbija - Nemačka 30:27

Ja ništa više ne razumem od rukometa. A sada predikcija. Srbija će u ponedeljak uraditi tipično srpski potez i izgubiti od Austrije - napisao je Maćej Vojs i na kraju je bio u pravu.

Nažalost!

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Ostali sportovi

0 7

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!