SRPSKA POSLA! On je posle pobede nad Nemačkom predvideo sunovrat Srbije na Evropskom prvenstvu

ZAVRŠILA je Srbija takmičenje na Evropskom prvenstu!

Foto: Profimedia

Dobili su naši Srbije utakmicu protiv Nemačke, a onda... Došao je poraz od Austrije i kraj sna o drugoj fazi Evropskog prvenstva. Istina, mnogi su se pribojavali utakmice protiv lakšeg protivnika, ali jedan čovek je uspeo da pogodi baš sve i to pre dva dana.

Zanimljivo je to što je ovakav rasplet čitave situacije na EP kada je Srbija u pitanju najavio poljski novinar i komentator Maćej Vojs, koji je nakon trijumfa Srbije protiv Nemačke prognozirao šta će se desiti kasnije.

Pomenuo je i prijateljske utakmice njegove zemlje sa "orlovima" pre turnira.

- Poljska - Srbija 33:32

Poljska - Srbija 32:32

Srbija - Nemačka 30:27

Polska - Serbia 33:32

Polska - Serbia 32:32

Serbia - Niemcy 30:27



Ja nic nie rozumiem już z piłki ręcznej.



A teraz, tzw. "bold prediction": Serbia zrobi w poniedziałek typową Serbię i przegra z Austrią. — Maciej Wojs (@m_wojs) January 17, 2026

Ja ništa više ne razumem od rukometa. A sada predikcija. Srbija će u ponedeljak uraditi tipično srpski potez i izgubiti od Austrije - napisao je Maćej Vojs i na kraju je bio u pravu.

Nažalost!

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu