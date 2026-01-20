SRPSKA POSLA! On je posle pobede nad Nemačkom predvideo sunovrat Srbije na Evropskom prvenstvu
ZAVRŠILA je Srbija takmičenje na Evropskom prvenstu!
Dobili su naši Srbije utakmicu protiv Nemačke, a onda... Došao je poraz od Austrije i kraj sna o drugoj fazi Evropskog prvenstva. Istina, mnogi su se pribojavali utakmice protiv lakšeg protivnika, ali jedan čovek je uspeo da pogodi baš sve i to pre dva dana.
Zanimljivo je to što je ovakav rasplet čitave situacije na EP kada je Srbija u pitanju najavio poljski novinar i komentator Maćej Vojs, koji je nakon trijumfa Srbije protiv Nemačke prognozirao šta će se desiti kasnije.
Pomenuo je i prijateljske utakmice njegove zemlje sa "orlovima" pre turnira.
- Poljska - Srbija 33:32
Poljska - Srbija 32:32
Srbija - Nemačka 30:27
Ja ništa više ne razumem od rukometa. A sada predikcija. Srbija će u ponedeljak uraditi tipično srpski potez i izgubiti od Austrije - napisao je Maćej Vojs i na kraju je bio u pravu.
Nažalost!
