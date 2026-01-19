GRČKA U POLUFINALU! Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva u vaterpolu

Vaterpolo reprezentacija Grčke plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu, pošto je večeras pobedila selekciju Italije rezultatom 15:13 (2:1, 4:3, 4:3, 5:6) u meču drugog kola grupe F.

Ognjen Stojanović Foto N. Paraušić

Najefikasniji u reprezentaciji Grčke bio je Stilijanos Argiropulos sa četiri gola, dok je Konstantinos Kakaris postigao tri.

U selekciji Italije istakao se Mateo Joki Grata sa pet pogodaka.

Vaterpolisti Hrvatske i Turske sastaće se večeras od 20.30 časova drugom kolu grupe F, dok je Rumunija ranije danas savladala Gruziju rezultatom 15:10.



Grčka ima 12 bodova i izborila prvo mesto u grup F, Italija ima devet, Hrvatska i Rumunija po šest, dok su Turska i Gruzija bez bodova.



Plasman u polufinale izboriće dve najbolje reprezentacije u grupi.

