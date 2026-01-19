Ostali sportovi

GRČKA U POLUFINALU! Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva u vaterpolu

Новости онлине

19. 01. 2026. u 19:55

Vaterpolo reprezentacija Grčke plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu, pošto je večeras pobedila selekciju Italije rezultatom 15:13 (2:1, 4:3, 4:3, 5:6) u meču drugog kola grupe F.

ГРЧКА У ПОЛУФИНАЛУ! Најновије вести са Европског првенства у ватерполу

Ognjen Stojanović Foto N. Paraušić

Najefikasniji u reprezentaciji Grčke bio je Stilijanos Argiropulos sa četiri gola, dok je Konstantinos Kakaris postigao tri.

U selekciji Italije istakao se Mateo Joki Grata sa pet pogodaka.

Vaterpolisti Hrvatske i Turske sastaće se večeras od 20.30 časova drugom kolu grupe F, dok je Rumunija ranije danas savladala Gruziju rezultatom 15:10.
 

UNIQA osiguranje - zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

Grčka ima 12 bodova i izborila prvo mesto u grup F, Italija ima devet, Hrvatska i Rumunija po šest, dok su Turska i Gruzija bez bodova.

U poslednjem, trećem kolu grupe F, 21. januara, igraće: Gruzija-Turska (15.30 časova), Italija-Hrvatska (18) i Grčka-Rumunija (20.30).
Plasman u polufinale izboriće dve najbolje reprezentacije u grupi.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Crveno-beli karavan nastavio misiju - Meridian fondacija i Crvena zvezda ponovo obradovali mališane (VIDEO)

Crveno-beli karavan nastavio misiju - Meridian fondacija i Crvena zvezda ponovo obradovali mališane (VIDEO)