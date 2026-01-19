UZBUDLJIV KRAJ ZIMSKOG ŠAHOVSKOG FESTIVALA: Na A turniru tri igrača podelila prvo mesto

URUČENjEM nagrada nakon što je odigrano poslednje kolo Open A glavnog turnira, u Paraćinu je sinoć završeno još jedno izdanje Zimskog šahovskog festivala.

Foto. Z. Rašić

Finiš je bio veoma zanimljiv, što je dovelo do toga da na najjačem amaterskom A turniru tri igrača sa po 6,5 poena podele prvo mesto, ali su dodatni kriterijumi odlučili da pobednički pehar pripadne Jagodincu Daliboru Radisavljeviću, članu OŠK „Kablovi“.

Sulejman Suljević iz Novog Pazara osvojio je drugo, a internacionalni majstor Dejan Branković treće mesto. Suljević je vodio od početka turnira, ali je dve poslednje partije rezimirao, te je Radisavljević dobio neočekivanu šansu i iskoristio je pobedom u današnjem devetom kolu.

- Ovo je za mene iznenađenje jer nisam bio u prvoj trojci posle pet kola. Borio sam se, ali je sreća odlučila jer sam u poslednjoj partiji pobedio mladog Rusa, a „prva tabla“ je odigrala remi – veli, za „Novosti“, pobednik. On redovno učestvuje na svim turnirima u Paraćinu, a sada je postigao najveći uspeh.

Na open B turniru titula pobednika i pehar pripali su dečaku Ahmetu Selimu Abdurahmanu (11) iz Severne Makedonije, koji je jedini ostvario sedam poena. Gošća iz Turske Seraj Karatiken je bila druga, a Ćupričanin Jovan Mijajlović treći. Uručene su i četiri specijalne nagrade i to najbolje plasiranoj nenagrađenoj šahistkinji Anđeli Krinulović, Slavoljubu Brankoviću kao najboljem veteranu, najbolje plasiranom igraču do 18 godina Aleksandru Stojčeskom i Marku Petroviću, koji je bio najbolji nenagrađeni učesnik turnira iz OŠK Paraćin.

U obe kategorije glavnog turnira novčane nagrade dobilo je po pet najuspešnijih takmičara, a sva priznanja uručila je Tanja Stojković, predsednica OŠK „Paraćin“.