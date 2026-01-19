Ostali sportovi

UZBUDLJIV KRAJ ZIMSKOG ŠAHOVSKOG FESTIVALA: Na A turniru tri igrača podelila prvo mesto

Зорана Рашић
Zorana Rašić

19. 01. 2026. u 09:30

URUČENjEM nagrada nakon što je odigrano poslednje kolo Open A glavnog turnira, u Paraćinu je sinoć završeno još jedno izdanje Zimskog šahovskog festivala.

УЗБУДЉИВ КРАЈ ЗИМСКОГ ШАХОВСКОГ ФЕСТИВАЛА: На А турниру три играча поделила прво место

Foto. Z. Rašić

Finiš je bio veoma zanimljiv, što je dovelo do toga da na najjačem amaterskom A turniru tri igrača sa po 6,5 poena podele prvo mesto, ali su dodatni kriterijumi odlučili da pobednički pehar pripadne Jagodincu Daliboru Radisavljeviću, članu OŠK „Kablovi“.

Sulejman Suljević iz Novog Pazara osvojio je drugo, a internacionalni majstor Dejan Branković treće mesto. Suljević je vodio od početka turnira, ali je dve poslednje partije rezimirao, te je Radisavljević dobio neočekivanu šansu i iskoristio je pobedom u današnjem devetom kolu.

- Ovo je  za mene iznenađenje jer nisam bio u prvoj trojci posle pet kola. Borio sam se, ali je sreća odlučila jer sam u poslednjoj partiji pobedio mladog Rusa, a „prva tabla“ je odigrala remi – veli, za „Novosti“, pobednik. On redovno učestvuje na svim turnirima u Paraćinu, a sada je postigao najveći uspeh.

Na open B turniru titula pobednika i pehar pripali su dečaku Ahmetu Selimu Abdurahmanu (11) iz Severne Makedonije, koji je jedini ostvario sedam poena. Gošća iz Turske Seraj Karatiken je bila druga, a Ćupričanin Jovan Mijajlović treći. Uručene su i četiri specijalne nagrade i to najbolje plasiranoj nenagrađenoj šahistkinji Anđeli Krinulović, Slavoljubu Brankoviću kao najboljem veteranu, najbolje plasiranom  igraču do 18 godina Aleksandru Stojčeskom i Marku Petroviću, koji je bio najbolji nenagrađeni učesnik turnira iz OŠK Paraćin.

Далибор РадисављевићFoto: Фото. З. Рашић

POGLEDAJ GALERIJU

U obe kategorije glavnog turnira novčane nagrade dobilo je po pet najuspešnijih takmičara, a  sva priznanja uručila je Tanja Stojković, predsednica OŠK „Paraćin“.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!