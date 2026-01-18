ZAVRŠEN RAPID TURNIR „PRESTIŽ 2026“: Pobednik FM Matija Ivić (FOTO)

Ostali sportovi

NA rapid turniru održanom u Paraćinu u okviru Zimskog šahovskog festivala“ nastupila su 72 igrača iz devet šahovskih federacija, a nakon devet kola čak četvoro šahista imalo je po sedam poena, zbog čega su dodatni kriterijumi odlučili o redosledu najboljih.

Foto: OŠK "Paraćin"

Tako je pobednički pehar pripao FM Matiji Iviću, drugi je  bio Kadir Erden iz Turske, dok je trećeplasirani FM Pavle Ćirić iz Niša pravi tragičar turnira budući da je igrao sjajno u prvih osam kola, da bi u poslednjoj partiji izgubio i zbog toga završio na trećem mestu.

Foto: OŠK "Paraćin"

Najbolji na rapid turniru

Osam prvoplasiranih takmičara dobilo je redovne nagrade.

Uručene su i specijalne, pa je Beraj Karatiken iz Turske dobila nagradu kao najbolje plasirana šahistkinja, FM Dragan Radenković je najbolje plasirani veteran, a Aleksandar Tsolov (Bugarska) je najbolje plasirani mladi igrač.

David Lukić nagrađen  je kao najbolje plasirani predstavnik Omladinskog šahovskog kluba Paraćin.

Nagrade je uručivala Tanja Stojković, predsednica OŠK „Paraćin“.

